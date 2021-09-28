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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:26

Süre eş anlamlısı nedir? Süre kelimesinin eş anlamlısı

Süre eş anlamlısı nedir? Süre kelimesinin eş anlamlısı

Süre kelimesi genel olarak yarışmalarda ve sporlarda geçen bir kelimedir. Fakat bunun yanında süre, günlük hayatta da sıklıkla kullanmakta olduğumuz kelimelerden bir tanesidir. Süre kelimesini çok sık kullanırız, aynı zamanda eş anlamlılarını da öyle. Peki ya günlük hayatta bu kadar sık kullandığımız süre kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Süre kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. "swr" kökünden gelmiştir ve süra halini almıştır. Bizim dilimize de süre olarak geçmiştir. Süre, genel olarak bir işin ne kadar sürdüğü anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda bir diğer anlamı da ne kadar zaman kaldığını ifade etmesidir. Süre kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Bunlar "vakit, zaman, vade, müddet" olarak sıralanabilirler.

SÜRE KELİMESİNİN ANLAMI

Süre kelimesi birden fazla anlama sahiptir. Bir anlamı "kalan zaman" iken bir diğer anlamı da "bir işi yaparken geçen vakit" şeklindedir. Süre kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiş bir sözcüktür ve "bir işi yapmak için kişinin elindeki zaman" şeklinde bir anlamı da bulunmaktadır.

SÜRE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Süre kelimesinin eş anlamlıları olarak "vakit, zaman, vade ve müddet" kelimeleri sıralanabilir. Bu kelimeler cümle içerisinde "süre" kelimesi yerine kullanıldıklarında anlam bütünlüğünü kesinlikle bozmamaktadırlar.

SÜRE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Fenerbahçe eğer 3 puanı almak istiyorsa maçın süresi dolmadan bir gol daha atmalı.
  • Borcumu ödemek için ne kadar sürem kaldığını öğrenmek için bankayı arayacağım.
  • ödevimi hazırlamak o kadar uzun sürdü ki dün akşam maç izlemeye vaktim olmadı.


SÜRE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Uzun zamandır köyüme gelmemiştim. Burayı çok özlemişim.
  • Bu yemeği hazırlamak gerçekten de çok fazla vakit aldı.
  • Bir gün herkesin dünyadaki vadesi dolacaktır.
  • Bir müddet babamın bana kızdığını zannettim fakat aslında bana değil başka birine sinirliymiş.

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