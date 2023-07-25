Sürekli Rüzgarlar Nelerdir? Sürekli Rüzgarların Temel Özellikleri Neler, Kaça Ayrılır ve Nasıl Oluşur?

Sürekli rüzgarlar yönlerinde şaşma olmayan sadece sapmalar meydana gelen rüzgar türleridir. Tüm sene boyunca esmeyi devam ettirdikleri için de bu ismi alırlar. Kuzey yarım kürede sağa esen sürekli rüzgarlar güney yarım kürede sola saparak eserler. Sapma göstermesinin nedeni ise rüzgarların dünyanın dönüş hareketine direnç göstermesidir. Sürekli rüzgarların temel özellikleri neler, kaça ayrılır ve nasıl oluşur yanıtlarını sizler için paylaştık.

Sürekli Rüzgarlar Nelerdir?

Sürekli rüzgarlar batı rüzgarları, kutup ve alizeler olmak üzere farklılık gösterir. Bu rüzgarların en temel ortak özellikler ise her zaman aynı yönde esmeleridir. Daimi basınç noktaları arasında yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru tüm yıl boyunca eserler. Bunlar enlemlere göre üçe ayrılırlar.

Sürekli Rüzgarlar Nasıl Oluşur?

Dünyanın kendi etrafında dönmesinden kaynaklı olarak karalar arasında önemli sıcaklık farkları meydana gelir. Günlük hareket sırasında da güneş ışınları farklı enlemlere değişik açılar ile ulaşır. Bundan kaynaklı olarak görülen iklimler, basınç ve nem oranları gibi durumlarda farklılıklar oluşur. Büyük kara parçaları arasında ortaya çıkan sıcak farkları da beraberinde basınç farklılıklarını getirir. Alçak basınç alanları sıcak olurken yüksek basınç alanlarında hava daha soğuktur. Bu da yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru rüzgar meydana getirir. Oluşan bu rüzgarların etki alanları da oldukça geniştir. Dünya üzerinde en fazla etki alanına sahip rüzgarlar oldukları söylenebilir.

Sürekli Rüzgarların Temel Özellikleri

Dünya genelinde bulunan büyük kara parçaları arasında farklı soğuma ve ısınma nedeniyle basınç farkları meydana gelir. Basınç farklılıkları rüzgarları meydana getirir. Basıncın eşitlenmesi ile rüzgarların durmasına neden olur. Ancak bazı bölgelerde basınç farkları eşitlenmez. Buralarda sürekli olarak esen rüzgarlar meydana gelir. Bu rüzgarların en önemli özellikleri ise şunlardır:

Her zaman aynı yönde eserler.

Sürekli rüzgarların yönlerinde şaşma olmaz. Ancak sapmalar meydana gelebilir.

Kuzey yarım kürede sağa doğru sapma gösterirler. Güney yarım kürede ise sol tarafa sapma yapabilirler.

Sapmaya uğramalarının nedeni ise Dünya'nın günlük hareketi nedeniyledir. Dünyanın dönmesi sırasında rüzgarlar direnç gösterir. Bu da sapmalara neden olur.

Estikleri yerlerin ikliminde çok etkili olabilirler. Aynı zamanda yağış bırakmaları ve sıcaklıkları etkilemeleri gibi olaylar görülebilir.

Her biri farklı alanlarda etkili olsalar da temel olarak tamamı ortak özellikler gösterirler. Esme yönleri, estikleri enlemler ve sıcaklık üzerindeki etkileri dikkate alındığında farklı isimler alan rüzgarlardır.