Sürekli Zıt Anlamlısı Nedir? Sürekli Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Sürekli kelimesi cümle içerisinde bazı görevlerde kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi ve en çok kullanılanı sıfattır. Bir ismin önüne gelerek onu nitelemektedir. Bunun haricinde bir eylemin önüne gelerek belirteç yani zarf görevinde kullanımı da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak sürekli kelimesinin anlam dağarcığı çok da geniş değildir.

SÜREKLİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre sürekli kelimesinin belirli bir anlam kapasitesi bulunmaktadır. Bu anlam kapasitesini açacak olursak bu kelimenin 2 tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan birisi sıfat görevinde kullanırken diğeri ise belirteç görevinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu anlamların tümü gerçek anlamıyla kullanılmaktadır ve kelimenin mecaz ve terim anlamı bulunmamaktadır. Bunlara bakarak sürekli kelimesi günümüzde çok sık kullanılsa da anlam dağarcığı pek gelişmemiştir. Buna göre sürekli kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Kesintisiz bir biçimde süren, aralıksız, kesintisiz.

Uzun süreli olarak.(belirteç)

SÜREKLİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Sürekli kelimesinin anlam kapasitesine baktığımızda karşımıza anlam özellikleri bakımından zayıf bir kelime çıkmaktadır. Buna rağmen sürekli kelimesi ifade ettiği anlam bakımından birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu durum kelimenin bazı anlam ilişkilerine de yansımıştır. Özellikle sürekli kelimesinin zıt anlamlıları Türkçede önemli konumdadır. Sürekli kelimesinin zıt anlamlısı 'Kesintili, fasılalı, Kesik' kelimeleridir. Bu zıt anlam kavramını daha iyi kavramak için aşağıdaki cümle örneklerine göz atabilirsiniz:

Sürekli olarak kitap okuduğum için göz kusurları sorunları yaşıyorum.

Bu ay şirketim kesintili ödeme yapacağını belirtti.

SÜREKLİ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede kelimeler çoğunlukla birbiriyle etkileşim halindedir. Sürekli kelimesi de bazı kelimelerde etkileşim halindedir. Bu durumda sürekli kelimesine benzer ve eş anlamlı bazı kelimeler bulunmaktadır. Bahsettiğimiz kelimeler aşağıdadır: