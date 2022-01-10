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Giriş Tarihi: 10.1.2022 10:57 Son Güncelleme: 10.1.2022 10:57

Suriye Hangi Kıtada, Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Suriye Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Çok eski zamanlardan beri köklü bir tarihi olan Suriye toprakları güney sınırımızda bulunan ülkelerden biridir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve çok kez sömürü altına girmiş bir ülke olan Suriye, 2011 yılından beri de iç savaşla mücadele etmektedir.  Uzun yıllardır gündemden düşmeyen Suriye nerededir? Suriye hangi bölgede yer alır?

Etnik ve dini grup açısından zengin olan ülkede Suriyeli Araplar, Kürtler, Türkmenler, Süryaniler, Ermeniler, Çerkesler, Sâbiîler ve Yunanlar bulunmaktadır. Uygarlıklara ev sahipliği yapan ülkenin Halep ve Şam şehirleri dünyada yaşanılan en eski şehirlerdendir. Peki, Suriye hangi kıtada bulunur? İşte, Suriye'ye dair tüm merak edilenler...

Suriye hangi kıtada?

Suriye, Asya kıtasının batı bölgesinde yer alan bir ülkedir. Çevresinde Türkiye, Lübnan, Irak, Ürdün ve İsrail vardır. Çeşitli bir coğrafi yapıya sahip olan ülkede ormanlar, tepeler, dağlar ve çöller bulunmaktadır.

Suriye Dünya'nın hangi bölgesinde?

Dünya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Suriye, Ortadoğu ülkelerinden biridir. Arap coğrafyasına mensup olan Suriye'de resmi dil Arapça olmakla beraber, Türkçe, Süryanice ve Ermenice dilleri de konuşulmaktadır.

Suriye hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Suriye Asya kıtasında yer almaktadır. Akdeniz'e kıyısı olan ülke stratejik bir bölgede bulunmaktadır. Uzun yıllardır savaş ile mücadele eden Suriye günümüzde çoğu yapısını kaybetmiş durumdadır.

Suriye hangi yarım kürede yer alır?

Asya kıtasının batı ucunda yer alan Suriye konumu itibari ile kuzey yarım kürede bulunan ülkedir. Ülke Dünya'daki konumu itibari ile bozkır ve orman bitki örtüsüne sahiptir.

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Suriye Hangi Kıtada, Dünya'nın Hangi Bölgesinde?
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