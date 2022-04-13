Suriye Para Birimi Nedir? Suriye Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Orta Doğu'da yer alan, siyasi olayları ile gündemde sıkça adı geçen Suriye çeşitli ülkelerle ihracat ve ithalat bağlantısı olan bir ülkedir. Özellikle gıda ve petrol ihracatı yapan Suriye diğer ülkelerden de özellikle makine ve metal sanayi ürünleri ithal etmektedir. Ülkemiz ile de ticari ilişkileri olan Suriye'nin para birimi kaç TL'dir? İşte detaylar...

Suriye Para Birimi Nedir?

Suriye resmi para birimi Suriye Lirası ismi verilen para birimidir. 19. Yüzyılda Osmanlı egemenliğinde olan Suriye'de o zamanlar kullanılan para birimi Türk Lirasıydı. Daha sonraki zamanlarda 1919 yılında ilk Suriye Lirası tedavüle geçirildi.

Suriye Lirasının da alt birimi tıpkı Türk Lirasında olduğu gibi kuruştur. Suriye Lirasına ait 1, 2, 5, 10, 25 lira olmak üzere 5 adet madeni 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 lira olmak üzere de 7 adet banknot parası vardır.

Suriye Para Birimi Kaç TL'dir?

Güney Doğu sınır komşumuz olan Suriye ile ülkemiz arasında vize şartı olmaması sebebi ile seyahatler ve turist alışverişleri yapılmaktadır.

Aynı zamanda ülkemizden Suriye'ye ihracat yapılmakta ve yine Suriye'den bazı mallar ithal edilmektedir. Bu durumun neticesinde Suriye para biriminin Türk Lirasına karşılığı merak edilen para konularından biridir. 1 Suriye Lirası 0.0058 Türk Lirasına tekabül eder.

Suriye Para Birimi Sembolü Nedir?

Para birimlerinin kendilerine ait bir sembolü ve uluslararası parametrelerde geçerli para kodları vardır. Suriye Lirasının uluslararası para kodu SYP, sembolü ise ل.س şeklindedir.