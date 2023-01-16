Surname Nedir? Divan Edebiyatında Surname Örnekleri Nelerdir, Ne İçin Yazılır?

Sebebi fark etmeksizin sırf meraktan bile surname nedir diye araştırma yapabilirsiniz. Divan edebiyatı surname ne demek, ne anlama gelir bilmeyenleri için soru işaretidir. Kabataslak bir şekilde sarayın düzenlediği törenleri yazıyla anlatan eserler olduğunu söyleyebiliriz. Daha detaylı bilgi almak isteyenler, haberimizin devamında surname örnekleri ile beraber surname nedir sorusunun detaylarına ineceğiz.

Surname Nedir, Ne Anlama Gelir?

Farsçada "sur" kelimesi düğün, şenlik, ziyafet anlamına gelirken, "name" mektup, yazılı belge manasındadır. Surname bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşur. Anlamı ise, Osmanlı döneminde padişah çocuklarının sünnet ve doğum törenlerini, padişah kızlarının ise düğün törenleri için yazılan eserlerdir. Kaside olarak şiir şeklinde yazılanlara ise surriye adı verilir.

Divan Edebiyatında Surname Ne Demek?

Divan edebiyatında surname bir nazım türüdür. Yani yazılan menzumenin konusuyla alakalı özelliği ifade eder. Surnameler milli bir nazım türü olmakla beraber evlilik, sünnet, doğum gibi olaylarda yapılan şenlik ve ziyafetler konu edilir. İlk bilinen örneği ise 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmed'in sünnet töreni için Ali Mustafa Efendi ve İntizam'nin yazdığı eserlerdir.