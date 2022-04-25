Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Sürpriz Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Sürpriz Mi, Süpriz Mi TDK?
Giriş Tarihi: 25.4.2022 10:47 Son Güncelleme: 25.4.2022 10:47

Sürpriz Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Sürpriz Mi, Süpriz Mi TDK?

Sürpriz Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Sürpriz Mi, Süpriz Mi TDK?

Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin hem anlamlarını hem de doğru yazılışlarını bazen bilemeyebiliriz. Bunun başlıca sebebi de konuşurken kullandığımız çoğu kelimeyi yazılı iletişimde kullanmıyor olmamız. Günümüzde bilgi yarışmalarında ya da sınavlarda karşımıza çok fazla yazım yanlışı ile ilgili sorular çıkabilmektedir. Kelimelerin anlamlarını ve doğru yazılışlarını öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirmek istiyorsanız işte bu yazımız tam size göre. Sürpriz nasıl yazılır TDK sürpriz kelimesinin doğru yazılımı nasıl sorularına cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sık sık kullandığımız kelimelerden sürpriz kelimesinin doğru yazılımı yazımızın detaylarında.

Öğrenmenin yaşı ve sınırı olmaz. Doğduğumuz andan itibaren birçok şeyi öğrenip kavrayabiliriz ve bunlara her gün yeni şeyler eklemeliyiz. Yeni kelimeler öğrenmek ya da doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmek de bize bu konuda destek olacak ve öğrenmemizi pekiştirecektir. Sürpriz kelimesinin yazılışı da çoğu zaman ya da yanlış bilinen kelimelerden biridir. Kelimenin doğru yazılışını beraber öğrenelim.

Sürpriz Nasıl Yazılır?

Sürpriz kelimesinin TDK'ye göre doğru yazılışı SÜRPRİZ şeklindedir. Fransızca kökenli bir kelime olan sürpriz kelimesi dilimize sonradan yerleştiği için yazım yanlışları ya da yanlış telaffuz gibi sorunlar ile karşılaşılması normaldir. En sık karşılaşılan hatalı kullanım ise SÜPRİZ şeklindedir. Kelime anlamı olarak "kişiyi şaşırtan ve heyecanlandıran durum" anlamına gelen sürpriz kelimesini daha iyi anlayabilmek için cümle içindeki örneklerine bakalım. İşte sürpriz kelimesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler;

  • Memlekete habersiz gelerek ailesine sürpriz yaptı.
  • Onun bu başarısı hepimiz için sürpriz oldu.
  • Verdiği kararlar kimse için sürpriz değildi.
  • Arkadaşlarının hazırladığı sürprizi görünce göz yaşlarına hâkim olamadı.
  • Ailesi onun başarılarını ödüllendirmek için büyük bir sürpriz hazırlıyorlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sürpriz Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Sürpriz Mi, Süpriz Mi TDK?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA