Sürpriz Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Sürpriz Mi, Süpriz Mi TDK?

Öğrenmenin yaşı ve sınırı olmaz. Doğduğumuz andan itibaren birçok şeyi öğrenip kavrayabiliriz ve bunlara her gün yeni şeyler eklemeliyiz. Yeni kelimeler öğrenmek ya da doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmek de bize bu konuda destek olacak ve öğrenmemizi pekiştirecektir. Sürpriz kelimesinin yazılışı da çoğu zaman ya da yanlış bilinen kelimelerden biridir. Kelimenin doğru yazılışını beraber öğrenelim.

Sürpriz Nasıl Yazılır?

Sürpriz kelimesinin TDK'ye göre doğru yazılışı SÜRPRİZ şeklindedir. Fransızca kökenli bir kelime olan sürpriz kelimesi dilimize sonradan yerleştiği için yazım yanlışları ya da yanlış telaffuz gibi sorunlar ile karşılaşılması normaldir. En sık karşılaşılan hatalı kullanım ise SÜPRİZ şeklindedir. Kelime anlamı olarak "kişiyi şaşırtan ve heyecanlandıran durum" anlamına gelen sürpriz kelimesini daha iyi anlayabilmek için cümle içindeki örneklerine bakalım. İşte sürpriz kelimesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler;