Sürtünme Kuvveti Formülü Hesaplama: Sürtünme Kuvveti Formülü Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Sürtünme kuvveti formülü: Fs= K.N şeklinde ifade edilir. İki cisim arasında temas ile meydana gelir. Statik ve kinetik olmak üzere 2 şekilde incelenmektedir. Sürtünme kuvvet birimi Newton, SL birimiyle ifade edilmektedir. Genel anlamda baktığımız zaman sürtünme kuvvetinin 2 şeye bağlı olduğunu görebiliriz. Bunlardan ilki iki yüze arasında etki-tepki kuvvetidir. Diğer ise sürtünün yüzeylerin cinsidir. Her yüzeyin sürtünmesi farklı olmaktadır. Bu nedenle sürtünme kuvvetinin hesaplanması için yüzeylerin özgün bir özelliği olan sürtünme katsayısı bilinmelidir.

Sürtünme Kuvveti Formülü?

Sürtünme kuvveti formülü Fs = k.N 'dir. Bu formülün bilinmesi, sürtünme kuvveti ile alakalı olarak karşınıza çıkan soruların çözülmesi noktasında sizlere yardımcı olur. Aynı zamanda sürtünme kuvvetini arttırmanın farklı yolları da vardır.

Kışın araba lastiğine zincir takılması bunlarında biridir. Dik yollarda ulaşım kolaylaştırmak adına önlem alınması, sporcuların ayakkabılarının altında dişler yaptırılması da bunar arasında yer alıyor. Formülde Fs sürtünme kuvvetini ifade eder. N ise tepki kuvvetini ifade etmektedir. Özellikle lise ve üniversite sınavlarında bu formülden yararlanarak birçok sorunun çözümü mümkün olmaktadır.

Sürtünme Kuvveti Formülü Nedir?

Sürtünme kuvveti, daha önce de ifade ettiğimiz gibi iki cismin teması ile ortaya çıkan enerji olarak ifade edilir. Fs= K.N şeklinde formüle edilmesinin yanında bazı noktalarda bilgi sahibi olmak gerekir. Bir masa düşünüp, masayı harekete geçirmeye çalıştığımız zaman ilk anda zorlanırız. Fakat harekete başlamamız ile sürecin daha kolay olduğunu görebiliriz. Durgunken kinetik sürtünme gerçekleşmektedir. Hareket halinde ise statik sürtünme kuvveti ortaya çıkar.

Sürtünme kuvveti iki cisim arasında temas ile oluşan hareket ile oluşan kuvvet şeklinde tanımlanabilir. N ve K sürtünme katsayılarını ifade eder. Birim Newton'dur. Fs = UxN formülü ile ifade edilir. Newton SL birimiyle tanınmakta ve Fs=k.N sürtünme katsayısını göstermektedir.