Susurluk Nerede? Susurluk Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Susurluk nerede sorusuna cevap bulmak için Marmara Bölgesi dolaylarında küçük bir araştırma yapmanız gerekir. Susurluk nereye bağlı sorusu için de vilayetler içinde bir inceleme yapmalısınız. Gezi planlarınıza bu güzel ilçeyi eklemek için de Susurluk'a nasıl gidebileceğinizi bilmelisiniz. Peki, Susurluk'a nasıl gidilir? Susurluk ilçesi hangi ilimize aittir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Susurluk Nerede?

Susurluk, Marmara Bölgesi'nde bulunan Balıkesir iline bağlı olan tanınmış bir ilçedir. İlçenin nüfusu 38 bin dolaylarındadır. İlçenin kuzeyinde Manyas, barısında Karesi ve güneyinde Kepsut ilçesi bulunur. Susurluk'un doğusunda ise Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ve Karacabey ilçeleri yer alır. Susurluk ilçesinin Balıkesir il merkezine olan mesafesi yaklaşık 42 km'dir.

Susurluk'a Nasıl Gidilir?

Susurluk ilçesine gitmek için Balıkesir üzerinden gelen yolu kullanabilirsiniz. İl merkezi ile ilçe arasındaki 42 km'lik yolu yaklaşık yarım saatlik sürede gidebilirsiniz. Dilerseniz havayolunu tercih ederek de Susurluk'a ulaşabilirsiniz. Balıkesir Havaalanı ile Susurluk arasındaki mesafe 142 km'dir. Havaalanından Susurluk'a giden servis araçları ile yaklaşık 2 saatte ilçeye ulaşabilirsiniz.

Susurluk ilçesine gittiğinizde ilçede yeme-içme kültürünü de bilmek isteyebilirsiniz. Susurluk tostu, ilçeye gelen herkesin tattığı ve çok beğendiği bir lezzettir. Serpme kahvaltı ve kebap çeşitlerinin yapıldığı modern restoranları da Susurluk'ta bulabilirsiniz. Bunun yanında ilçenin gezilecek doğal güzelliklerini de ziyaretiniz esnasında görme imkânı bulacaksınız. Kısacası Susurluk'ta çok güzel vakit geçireceğinizi söyleyebiliriz.



