Sütçü İmam Hangi Cephede Savaşmıştır? Sütçü İmam Kimdir, Kurtuluş Savaşı’nda Nerede Mücadele Etmiştir?

Milli Mücadele dönemini araştıran kişilerin bilmesi gereken önemli isimler vardır. Bunlar arasında Sütçü İmam oldukça önemlidir. Birçok sınavda da soru mahiyetinde öğrencilere sorulmaktadır. Maraş'ta düşmana kurşunu ilk sıkan kişi olarak bilinen Sütçü İmam'ın hayatı tarih ile yakından ilgilenen kişilerin de önem verdiği bir konudur. Bu nedenle Sütçü İmam hangi cephede savaşmıştır, kimdir, nerede mücadele etmiştir sorularını yanıtladık.

Sütçü İmam Hangi Cephede Savaşmıştır?

Sütçü İmam, Milli Mücadele'nin en önemli isimleri arasında yer alır. Asıl mesleği süt satmak olan Sütçü İmam devletin bir çalışanı değildi. Milli Mücadele döneminde savaşı başlatan kahraman olarak bilinmektedir. Savaşta ise güney cephesinde mücadelesine devam etmiştir. Düşmana ilk kurşunu Maraş'ta sıkmış ve burada Milli Mücadele'nin başlamasında öncülük etmiştir.

Sütçü İmam Kimdir?

Sütçü İmam, 1871 senesinde Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Gerçek mesleği sütçülük olduğundan tüm geçimini yıllarca Uzunoluk'ta süt satarak sağlamıştır. Gerçek ismi ise İmam Ali'dir. Annesinin ismi Tiyelikoğullarından Emine'dir. Babası ise Kireçoğullarından Ömer Efendi'dir. Sütçülük mesleğini devam ettirirken aynı zamanda gönüllü olarak Uzunoluk Camii'nin de imamlığını yapmıştır. Daha sonraki dönemlerde belediyede görev almış ve Maraş kurtuluşu sonrasında kalede topçuluk görevini üstlenmiştir.

Kendisini tarihe geçiren olay ise 31 Ekim 1919 yılında Maraş Milli Mücadelesi döneminde yaşanmıştır. Fransa'dan önemli bir güç alan Ermeniler buradaki Müslüman kadınlara karşı saygısız birtakım davranışlarda bulunmuştur. Bu dönemde Türklere karşı son derece saldırgan davranan Ermeniler hamamdan çıkan peçeli kadınlara saldırınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayda Çakmakçı Sait isminde birisi şehit düşmüştür. Olaya sessiz kalmayanlardan birisi de Sütçü İmam'dır. İşgalci güçlere ilk ateşi açarak Maraşın kurtuluş mücadelesinin başlamasını sağlamıştır. Bundan dolayı Milli Mücadele döneminin sembol isimlerinden biri olarak gösterilmektedir.