Sütlüce Nerede? Sütlüce Hangi İlçede, Nereye Bağlı?

Sütlüce nerede bilmek isteyenler için bu mahalle, İstanbul'un en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Beyoğlu'ndadır. Bundan dolayı Sütlüce nereye bağlı diye araştıranlar için verilecek cevap ise doğal olarak İstanbul'dur. İlk defa gideceklerin ve şehirdeki turistlerin Sütlüce hangi ilçede diye sorması ise oldukça normaldir. Sütlüce nereye yakın ve toplu taşıma ile gidilebilir mi? Sütlüce'nin meşhur yerleri neler? İşte merak edilenler…

Sütlüce Nerededir?

Yanı başında Haliç Köprüsü'nün yer aldığı Sütlüce, İstanbul'un en köklü mahallelerinden biridir ve Beyoğlu'na bağlıdır. Nüfusu yaklaşık 13 bin olan Sütlüce, Halıcıoğlu, Haliç ve Örnektepe mahalleleri ile komşudur. Santralİstanbul, Miniatürk, Haliç Kültür ve Kongre Merkezi, Eyüp Sultan Camii, Haliç Parkı, Sütlüce Parkı ve Rahmi M. Koç Müzesi nedeniyle sıklıkla ziyaret edilir. Bundan dolayı, İstanbul'un en popüler ve turistik lokasyonları arasında bulunur. Geçmişte Sütlüce, şehrin en büyük kesimhanesine ev sahipliği yapmıştır. Bu işletme, tam olarak 61 yıl sonra kapatılmıştır. Bunun nedeni ise kesimhanenin neden olduğu su ve hava kirliliğidir. Çevrenin korunması adına Haliç'te yıllardır temizlik çalışmalarına aralıklarla devam edilmektedir.

Sütlüce'ye Nasıl Gidilir?

İstanbul içinde yaşayanların Sütlüce'ye gitmek için tercih edebilecekleri birçok seçenek bulunur. Trafiğe kalmadan hızlı bir şekilde ulaşmak isteyenler, M1A, M1B ve M2 metro hatlarından birini tercih etmelidir. Bir diğer toplu taşıma aracı olan otobüsü seçecek olanların ise 34G, 36T, 41ST, 47Ç, 500T ve 97M hatlarından birine binmeleri gerekir. Sütlüce'ye giden dolmuşlar arasında ise B-44 ile B-46 bulunur. Ayrıca T5 tramvayı da bu mahalleden geçer. Kendi aracıyla gidecek olanların ise İstanbul Çevre Yolu (O-1), Anadolu Otoyolu (O-4) ve D100 gibi kara yollarını kullanmaları gerekir. Marmaray'ı tercih edecekler, Sirkeci İstasyonu'nda inmeli ve aktarma yapmalıdır.