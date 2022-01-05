Suudi Arabistan Hangi Kıtada? Suudi Arabistan Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Başkenti Riyad olan Suudi Arabistan, yaklaşık 35 milyon nüfusa sahiptir. Üniter mutlak monarşi ile idare edilen Suudi Arabistan'da krallık sistemi vardır. Para birimi riyal olan Suudi Arabistan Krallığının resmi dili de Arapçadır.

Suudi Arabistan Hangi Kıtada?

Suudi Arabistan asya kıtasında yer almaktadır. Asya kıtasının batısında yer alan Suudi Arabistan; Ürdün, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Yemen gibi ülkelerle komşudur. Ayrıca Basra Körfezi ve Kızıldeniz ile de çevrilidir.

Suudi Arabistan dünyanın hangi bölgesinde sorusuna cevap vermek çok kolaydır. Çünkü Suudi Arabistan, Arap Yarımadasının en büyük ülkesidir. Asya kıtasında yer alan Suudi Arabistan anayasası şeriat kuralları ile şekillenmiştir. Nüfusu Suudi araplardan oluşan ülke petrol zenginidir. Ayrıca Mekke ve Medine ziyareti yapan hacılardan elde ettiği turizm geliri de ülkenin zengin bir ülke olmasına katkıda bulunmaktadır.

Suudi Arabistan Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Arap yarımadasının en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan, kuzey yarım kürede yer almaktadır. Asya kıtasında bulunan Suudi Arabistan orta doğunun en hızlı gelişme gösteren ülkelerinin başında gelir. Suudi Arabistan'ın büyük çoğunluğunun çöl olması nedeni ile bu ülkede çok sıcak bir iklim vardır. Bitki örtüsü de çöl olması sebebi ile çöl bitkileri olan hurma ağaçları ve palmiyelerden oluşmaktadır.

Suudi Arabistan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır sorusuna verdiğimiz cevaplar ile birlikte Suudi Arabistan'ın ekonomisi, demografik yapısı gibi konularda da sizlere bilgi vermeye çalıştık. Son olarak Suudi Arabistan'ın kuzey yarım kürede yer aldığını ve asya kıtasının bir ülkesi olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca Suudi Arabistan arap yarımadasının da en büyük ülkesidir. Bununla beraber 35 milyon nüfusu vardır.