Suudi Arabistan Para Birimi Nedir? Suudi Arabistan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Ortadoğu'nun en zengin ülkelerinden birisi olan Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadasında yer alan hem Kızıldeniz'e hem Basra Körfezine kıyısı olan bir ülkedir. Dünya petrol rezervinin yüzde 20'sine sahip olan Suudi Arabistan en büyük petrol ihracatçısı konumundadır. Satın alma ve ihracat gücü oldukça yüksek olan Suudi Arabistan'ın resmi para birimi nedir? Suudi Arabistan para birimi sembolü nedir?

Suudi Arabistan Para Birimi Nedir?

Suudi Arabistan'ın resmi para birimi Suudi Arabistan Merkez Ajansı tarafından tedavüle çıkarılan Suudi Arabistan Riyali'dir. Suudi Arabistan Riyali ile Amerikan Doları arasında 2003 yılından bu yana sabit kur uygulaması yapılmaktadır.

Suudi Arabistan Riyali'ne ait 5, 10, 25, 50, 100 halala olmak üzere 5 madeni para 1, 5, 10, 50, 100, 500 riyal olmak üzere de 6 banknot para vardır.

Suudi Arabistan Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Suudi Arabistan arasında yapılan ticaretin yıllık ortalama hacmi 5 milyar dolar dolaylarındadır. İki ülke arasında gerçekleşen ithalat ihracat bağlantılarının yanı sıra ülkemizden her yıl çokça sayıda vatandaş Hac ve Umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gitmektedir.

Ayrıca alışveriş ve tatil için de ülkemize çok sayıda Suudi Arabistan vatandaşı gelmektedir. Bu bilgilerin doğrultusunda Suudi Arabistan para birimi kaç TL'dir sorusu akıllara sıkça gelmektedir. Güncel kurlara göre 1 Suudi Arabistan Riyali yaklaşık 3.94 Türk Lirasına tekabül eder.

Suudi Arabistan Para Birimi Sembolü Nedir?

Ülkelerin para birimlerinin dünya kurlarında geçen uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Suudi Arabistan Riyalinin uluslararası para kodu SAR, sembolü ise ر.س ya da Sr şeklindedir.