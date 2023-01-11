Suut Kemal Yetkin Kimdir? Suut Kemal Yetkin Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Suut Kemal Yetkin Kimdir?

Suut Kemal Yetkin edebiyatımızda çok önemli bir yere sahip yazarlarımızdan biridir. Aynı zamanda sanat tarihçisi de olan yazar 1903 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Tahsil hayatına İstanbul Numune-i Tatbikat Mektebinde başlayan Yetkin, ortaöğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. Yazar, 1925 yılında Fransa Sorbon Üniversitesi Felsefe bölümünde yükseköğrenim görmüştür. Çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan Suut Kemal Yetkin 1934 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde çalışmıştır.

1939 yılında Güzel Sanatlar Müdürlüğü'nde görev yapan Yetkin, 1959-1963 yılları arasında İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur. Sonrasında ise Ankara Üniversitesi'nde rektörlük yapmıştır. Suut Kemal Yetkin'in edebiyat alanına girişi "Suud Saffet" ismiyle 1921 yılında olmuştur. Yazılarının birçoğu Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır.

Suut Kemal Yetkin Eserleri

Suut Kemal Yetkin, yaşadığı dönemde çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu eserler Türk edebiyatı için çok önemli kaynaklardır. Yazarın öne çıkan eserleri aşağıda sıralanmıştır.