Süvari Ne Demek? Tarihte Süvari Asker Nedir, Ne İş Yapar ve Kimlere Denir?

Süvari ne demek konusunu araştırırken çeşitli sözlüklerden de istifade edebilirsiniz. Süvari nedir sorusu ile ilgili bu kaynaklarda çok sayıda bilgiye ulaşabilirsiniz. Süvari ne iş yapar konusunu merak ediyorsanız da tarihsel kaynaklardan istifade etmeniz daha doru bir yaklaşım olacaktır. İncelediğiniz tarih kaynaklarında süvari alayları ile ilgili de bilgi bulabilirsiniz. Süvari Alayı kaç kişi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Süvari Ne Demek?

Tarihte, büyük devletlerin fetih politikasının en önemli nedeni güçlü birliklere sahip olmalarıdır. Devletlerin ayakta kalması ve kendisini savunması için de güçlü birlikler gereklidir. Bu birliklerin başında ise süvari birlikleri gelir.

Süvari, esasında Farsça bir terimdir. Zaman içerisinde bu terim Türkçeye girmiş ve günümüzde de yaygın olarak kullanılmıştır. Halk arasında süvari terimi, atlı asker şeklinde bilinir. Birçok tarih kaynağında da süvari ya da süvari alayı gibi kavramlara rastlarsınız.

Süvari Ne İş Yapar?

Süvariler, ateşli silahların olmadığı dönemde son derece popüler birliklerdi. Düşmana hızla ulaşmak adına süvari birlikleri yetiştirilir ve bu birlikler devletlere üstünlük sağlardı. Tarihte büyük devlet ordularının önemli bir kısmı süvarilerden oluşurdu. Süvarilerin eğitilmesine de büyük önem verilmiştir. Bu birliklerde görev alan askerler, at binme kabiliyeti yüksek, çevik insanlardı. Söz konusu askerler özel olarak eğitilirdi. Eğitim sonunda bu askerler süvari birliklerine alınır, orduda aktif görev alırlardı.

Süvari Nedir?

Süvari sözcüğünü araştırırken Türk Dil Kurumu kaynaklarını da incelemeniz gerekir. Bu kaynaklarda süvarinin anlamı at üzerinde savaşan asker olarak tanımlanmıştır. Süvari alaylarında kaç askerin olduğu da merak edilen konulardan biridir.

Osmanlı süvari birlikleri Hamidiye Süvari Alayı olarak isimlendirilmiştir. Bu alayların her birinde 4 ile 6 bölük arasında birlik bulunurdu. Her bölükte ise 4 takım vardır. Her takımda ise 32-48 arası asker bulunurdu. Alayda bulunan asker sayısı bu şekilde hesaplandığında 1 süvari alayında 512 ila 1152 arası asker vardır. Bu birlikler Osmanlı Devleti'ne çok büyük katkı sağlamıştır. Günümüzde ise sembolik süvari birliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunduğu görülür.