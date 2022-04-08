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Giriş Tarihi: 8.4.2022 16:19 Son Güncelleme: 8.4.2022 16:19

Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu? Suyun Kaldırma Kuvveti Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu? Suyun Kaldırma Kuvveti Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

Bilim tarihinin mihenk taşlarından birisi olan suyun kaldırma kuvveti, fizikçilerin ve birçok kişinin her zaman ilgisini çeken konulardan birisidir. Okul hayatıyla birlikle herkesin fizik derslerinde sıkça karşılaştığı konulardan birisidir suyun kaldırma kuvveti. Buluşuyla birlikte toplumların medeniyet seviyesini arttıran ve birçok icadın bulunmasına sebep olan suyun kaldırma kuvvetini kim buldu? Suyun kaldırma kuvveti ne zaman ve nasıl bulundu? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Günlük yaşantı, dersler veya iş hayatında fizik kanunları karşımıza çıkan bir konudur. Hala günümüzde kullanılan deniz seyahati ve taşımacılığı gibi büyük bir sektörün var olmasının sebeplerinden birisi de fizik kanunlarından olan suyun kaldırma kuvvetidir. Suyun, kendi yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olan cisimleri yüzeye itmesi ve cismin böylelikle yüzmesi suyun kaldırma kuvvetidir. Peki, suyun kaldırma kuvveti ne zaman bulundu? İşte ayrıntılar...

Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu?

Suyun kaldırma kuvveti, Antik Yunan çağlarında hayatta olan filozof, fizikçi, matematikçi ve astronom olan aynı zamanda bileşik makara, hidrolik vida gibi icatları sahibi Arşimet tarafından bulunmuştur.

Suyun Kaldırma Kuvveti Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

Dünya tarihinin en önemli buluşlarından birisi olan suyun kaldırma kuvveti M.Ö. 2. Yüzyılda Arşimet tarafından bulunmuştur. Bazı kaynaklar ve rivayetlere göre Arşimet'in hamamda yıkanırken su birikintisi üzerinde tasın batmaması ve suyun yüzeyinde yüzmesini keşfetmesi ile çalışmalara başlayarak suyun kaldırma kuvvetini bulduğunu görürüz.

Suyun kaldırma kuvveti buluşu ile birlikte gemiler inşa edilerek medeniyetler dünyayı keşfetmeye ve insanlık ileri gitmeye başlamıştır.

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Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu? Suyun Kaldırma Kuvveti Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?
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