Sweden Neresi? Sweden Hangi Ülkedir, Diğer Adı Ne?

Muhteşem doğası, büyüleyici kutup ışıkları manzarası ve rengarenk mimarisi ile dikkat çeken Sweden, ölmeden önce görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Soğuk bir iklime sahip olan ülkenin diğer bir özelliği dünyanın en çok adaya sahip ülkesi olması. Sweden neresi? İskandinavya ülkelerinden biri olan ve ataları Vikingler'in tersine demokrasi ve insan haklarında en üst sıralarda yer alan Sweden hangi ülkedir? Sweden'in diğer adı nedir?

Sweden Hangi Ülkedir?

İngilizce adıyla dünya çapında Sweden olarak bilinen İsveç, Kuzey Avrupa'da yer alan bir İskandinav ülkesidir. Batıda Norveç, doğuda Finlandiya ile komşudur ve güneyinde Danimarka'nın yer aldığı Öresund Boğazı bulunur. Ülke Baltık Denizi ve Botni Körfezi ile çevrili olup geniş ormanları ve sayısız gölü ile ünlüdür. Aynı zamanda İsveç dünyanın en çok adasına sahip ülkesi olma unvanını da elinde bulundurur.

İsveç'in Kısa Tarihi

İsveç'in tarihi, İskandinavya'nın en eski uygarlıklarından biri olan Vikinglerle başlar. Başarılı birer denizci olan Vikingler VIII. yüzyıl ile XI. yüzyıl arasında İskandinavya'dan çıkıp Avrupa'nın çeşitli bölgelerine yayılan savaşçılar ve tüccarlardı. İsveçli Vikingler özellikle Doğu Avrupa ve Rusya'ya seferler düzenlemiş, bu bölgelerde ticaret kolonileri kurmuşlardır.

Orta Çağ'da ise İsveç bir krallık olarak ortaya çıktı ve XIII. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etti. XIV. yüzyılda İsveç, Danimarka ve Norveç ile birlikte Kalmar Birliği'ni kurdu, ancak bu birlik XVI. yüzyılda İsveç'in bağımsızlık mücadelesiyle sona erdi. XVIII. yüzyılda da İsveç büyük bir askeri güç haline gelerek Baltık Denizi çevresindeki topraklarını genişletti. Bu dönemde İsveç İmparatorluğu, Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri oldu.

XVIII. yüzyılda gerçekleşen Büyük Kuzey Savaşı'nda Rusya, Polonya ve Danimarka'ya karşı aldığı yenilgiler sonucunda İsveç, büyük toprak kayıpları yaşadı. Bu yenilgi İsveç'in bir Avrupa süper gücü olma dönemini sona erdirdi. XIX. yüzyılda İsveç ve Norveç birlik kurdular ama 1905'te bu birlik barışçıl bir şekilde sona erdi.

İsveç I. ve II. Dünya Savaşları sırasında tarafsız kaldı. Bu tarafsızlık politikası, İsveç'in savaşlardan zarar görmemesini ve ekonomik olarak güçlenmesini sağladı. Günümüzde İsveç, sosyal refah devleti modeli, demokratik sistemi, insan haklarına saygısı ve güçlü ekonomisi ile tanınan bir ülke olarak dünya sahnesinde yer almaktadır.

İsveç'in Özellikleri

İsveç birçok açıdan benzersiz bir ülkedir. Geniş ormanları, kristal berraklığındaki gölleri ve karlı dağları ile doğa severler için bir cennet olan İsveç 267 bin 570 adet adaya sahip olduğu için dünyanın en çok adası olan ülkesidir. Kuzey kutbuna yakın olan ülke kuzey ışıkları ya da kutup ışıkları denilen doğal ışıma olayının net şekilde izlenebildiği lokasyonları barındırır.

Ayrıca modern ve sürdürülebilir şehirleri ile İsveç dünyanın en çevre dostu ülkelerinden biridir.

Nobel ödüllerinin de verildiği ülke olan İsveç'in önemli özellikleri arasında eğitim ve sağlık sisteminin kalitesi, yüksek yaşam standardı ve güçlü sosyal refah sistemi de bulunur. Aynı zamanda ülke inovasyon ve teknoloji alanında da dünya liderlerinden biridir. Bütün bu özellikler İsveç'i dünyanın en zengin 7. ülkesi yapmıştır.

İsveç'te Görülmesi Gereken Yerler

İsveç gezilecek ve keşfedilecek pek çok yer sunar. Kraliyet Sarayı ile Stockholm Katedralinin yer aldığı başkent Stockholm, tarihi Gamla Stan yani eski şehir bölgesi, modern mimarisi ve kültürel etkinlikleri ile dikkat çeker. Ayrıca doğal güzellikleri ile ünlü Gotland Adası, Djurgarden Adası, tarihi Uppsala şehri, batan gemi kalıntılarının bulunduğu Vasa Müzesi ve kuzeydeki Laponya bölgesi İsveç'te görülmesi gereken yerler arasındadır. Bu bölgeler İsveç'in doğal ve kültürel zenginliğini keşfetmek isteyenler için mükemmel destinasyonlardır.

İsveç'in kışları – 40 dereceye kadar düşen dondurucu havası nedeniyle bahar ayları ile yazın ziyaret edilmesi tavsiye edilir. İsveç tarihi, doğası ve modern yaşam tarzı ile dünya genelinde hayranlık uyandıran bir ülkedir.