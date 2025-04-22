SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Nasıl Yapılır, Hangi Sorular Sorulur?

Değişen dünyada insanlar ve kurumlar yeni çözümler arıyor. Herkes hem bulunduğu ortamı hem de kendini daha iyi anlamaya çalışıyor. Geleceğe hazırlanmak için sağlam adımlar atmak adına kişiler ve şirketler güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarak doğru stratejiler geliştirmek istiyor. Bu nedenle SWOT Analizine başvuruluyor. Böylece SWOT Analizi nedir ve SWOT Analizi nasıl yapılır, hangi sorular sorulur noktaları gündeme sıkça gündeme geliyor.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi bir kişi, kurum ya da projenin iç ve dış durumunu, yani güçlü ve zayıf yönlerini, karşısına çıkacak fırsatlar ile tehditleri anlamak için yapılan bir çalışmadır. SWOT kelimesi İngilizce dört kelimenin baş harflerinden oluşur. Bunlar şunlardır;

S (Strengths): Güçlü yönler

W (Weaknesses): Zayıf yönler

O (Opportunities): Fırsatlar

T (Threats): Tehditler

Bu analiz özellikle stratejik planlama yapmak isteyenler için kullanılır. Kurumun ya da kişinin hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda zayıf olduğu bu analiz ile belirlenir. İçteki analizin yanında dış çevredeki fırsatlar ve tehditler de değerlendirilir.

SWOT analizi yapılırken bazı sorulara cevap verilir. Bu sorular şu şekildedir;

En iyi yaptığımız şey nedir?

Hangi kaynaklara sahibiz?

Hangi alanlarda yetersiziz?

Ne tür dış tehditlerle karşılaşabiliriz?

Çevrede değerlendirebileceğimiz fırsatlar nelerdir?

Bu sorulara verilen yanıtlar sayesinde kişi ya da kurum kendini ve dışarıdan gelecek olumlu ve olumsuz etkileri bildiği için daha bilinçli kararlar alır. Hangi alanda gelişmesi gerektiğini görür. Aynı zamanda hangi fırsatları değerlendirebileceğini fark eder.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi yapmak kolay gibi görünse de dikkatli olunması gerekir. Adım adım düşünmek önemlidir. Aşağıda bu analiz nasıl yapılır, açık ve basit şekilde anlatılmıştır;

Konuyu Belirle: Öncelikle analiz yapılacak konu seçilir. Bu bir şirketin tamamı olabilir. Aynı zamanda bir proje ya da bireysel hedefler için de yapılabilir.

2. Güçlü Yönleri Yaz: Bu adımda içsel güçlü taraflar belirlenir. Örneğin:

Hangi alanda başarılıyız?

Hangi kaynaklara sahibiz?

Rekabet avantajlarımız neler?

3. Zayıf Yönleri Belirle: Burada gelişmesi gereken noktalar tespit edilir. Örnek sorular:

Hangi becerilerimiz eksik?

Hangi konularda rakiplerimiz daha iyi?

Müşterilerden gelen eleştiriler neler?

4. Fırsatları Listele: Dış çevreden gelen olumlu etkiler belirlenir. Bunlar pazar fırsatları, yeni teknolojiler ya da değişen müşteri ihtiyaçları olabilir.

5. Tehditleri Tanımla: Olumsuz dış etkenler incelenir. Bunlar arasında ekonomik kriz, rekabetin artması ya da yasal değişiklikler olabilir.

6. Matris Oluştur: Tüm bilgiler bir tabloda toplanır. Bu tablo sayesinde kişi ya da kurum hem güçlü yönlerini korur hem de zayıf yönlerini geliştirmek için plan yapar. Aynı zamanda fırsatları değerlendirip tehditlere karşı önlem alabilir.

7. Strateji Belirle: Son aşamada SWOT analizinden elde edilen bilgilerle bir strateji hazırlanır. Hangi adımlar atılacaksa planlanır. Hangi alanlarda yatırım yapılacaksa karar verilir.

Hem kişiler hem de girişimciler ve işletmeler için son derece önemli olan SWOT Analizi güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyarak ilerlenecek yolu ve bu yolda karşılaşılabilecek fırsat ve tehditleri anlamak açısından işlevlidir.