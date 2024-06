Sylvia Plath Şiirleri - Sylvia Plath Eserleri, Kitapları ve En İyi Sözleri

20. yüzyılın en çarpıcı ve trajik edebi figürlerinden biri olan Sylvia Plath, şiirleri ve romanıyla nesiller boyunca okuyucuları derinden etkilemeyi başarmıştır. Yaşamının büyük bir kısmını depresyon ve travma ile mücadele ederek geçirmiş olmasına rağmen, kelimeleri aracılığıyla olağanüstü bir güzellik ve güç yaratmayı başarmıştır. Sylvia Plath'i daha iyi anlamak ve onu yakından tanımak için Sylvia Plath şiirleri, Sylvia Plath eserleri, kitapları ve en iyi sözlerini bilmek, okumak önemlidir.

Sylvia Plath Kimdir?

Sylvia Plath... 20. yüzyılın en trajik ve yetenekli şairlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı yazar, şiirlerinde ölüm, kayıp, travma ve kimlik gibi temaları ustalıkla işlemiştir. Kısa ömrüne rağmen geride, günümüzde hala okunan ve yorumlanan şiirler, romanlar, öyküler ve günlükler bırakmıştır.

11 Şubat 1963 yılında, 30 yaşındayken, Plath Londra'daki evinde intihar ederek yaşamına son vermiştir. Ölümünden sonra, kocası Ted Hughes tarafından "Ariel" şiir kitabına ek şiirler eklenerek tekrar yayımlanmış ve Plath'ın kültü haline gelmesine katkıda bulunmuştur.

Plath'ın eserleri, günümüzde hala birçok dile çevrilmekte ve okunmaktadır. Şiirleri, feminist edebiyat ve itirafçı şiir akımları arasında önemli bir yere sahiptir. Plath, yaşadığı travmalara rağmen, güçlü ve özgün bir sesle yazmaya devam ederek, birçok kişiye ilham kaynağı olmayı başarmıştır.

Sylvia Plath En İyi Sözleri

"İstediğim bütün kitapları okuyamam, olmak istediğim bütün insanlar olamam ve istediğim hayatları süremem, istediğim bütün becerileri edinemem. Öyleyse ne istiyorum?"

"İnsanın kendisi hakkında çok fazla düşünmesinin ilacı, kendinden daha kötü durumda olan birine yardım etmektir."

"Nefret ettiğim bir şey daha varsa, o da insanların kendinizi berbat hissettiğinizi bildikleri halde neşeyle hatrınızı sorup, "İyiyim" demenizi beklemeleridir."

"Kimseden bir şey bekleme; böylece asla hayal kırıklığı yaşamazsın."

Sylvia Plath Şiirleri

The Colossus

Ariel

Crossing the Water

Winter Trees

The Collected Poems

Lady Lazarus

Daddy

Sylvia Plath Düz Yazıları

The Bell Jar

Letters Home

Johnny Panic and the Bible of Dreams

The Journals of Sylvia Plath

The Magic Mirror

The Unabridged Journals of Sylvia Plath

Sylvia Plath Çocuk Kitapları

The Red Book

The It-Doesn't-Matter-Suit

Collected Children's Stories

Mrs. Cherry's Kitchen

Ek Bilgiler

Sylvia Plath'ın en bilinen şiirleri arasında "Daddy", "Lady Lazarus", "Ariel" ve "Medusa" yer alır.

Plath'ın tek romanı olan "Sırça Fanus", 1963 yılında ölümünden sonra yayımlanmıştır ve ilk Amerikan feminist romanı olarak kabul edilir.

Plath'ın günlükleri, "The Journals of Sylvia Plath" adıyla 2000 yılında yayımlanmıştır.

Sylvia Plath'ın hayatı ve eserleri hakkında birçok kitap ve film yazılmıştır.

Boyunayım Şiiri

Ama enine olmayı tercih ederdim.

Ben kökünü toprağa batırmış bir ağaç değilim

Taşları ve o ana sevgisini emen

Bu yüzden büyüyemiyorum parlak yapraklara her nisan,

Bir çiçek tarhının güzelliği de olamadım ne yazık ki

Sanki özenle boyanmış ve kendi payına düşen hayranlarını kabul eder gibi,

Pek yakında bütün yapraklarından birer birer döküleceğini bilmeden.

Benimle karşılaştırılırsa, ölümsüz sayılır bir ağaç

Ve bir çiçek o kadar uzun boylu değildir belki, ama kalkışmanın anlamını bilir,

Bense ömrünü bir ağacın, cesaretini istiyorum bir çiçeğin.

Bu gece, yıldızların o sonsuz incelikte ışıkları altında,

Ağaçlarla çiçekler serin kokularını serperlerken havaya.

Aralarında yürüdüm, hiçbiri farkıma varmadan.

Uykuya dalmadan düşünürüm de bazen

Ben de onlar gibiyim aslında –

Düşüncelerim bulanır sonra.

Uzanıp yatmak, daha doğal geliyor bana.

Sınırı olmayan sohbet yürürlüğe girdiği zaman, gökle aramızda.

Ve son kez uzanıp yattığımda bir gün ben asıl o zaman yararlı olacağım:

O gün ağaçlar bana bir kez olsun dokunabilecek ve benimle ilgilenecek vakti olacak çiçeklerin

Sylvia Plath

Ölüm Şiiri

Ölüm çok güzel olmalı,

yumuşak, kahverengi toprakta yatmak,

birinin başının üzerinde çimlerin dalgalanması, ve sessizliği dinlemek.

Dünün olmaması, ve yarının olmaması.

Zamanı unutmak, hayatı affettmek, barışta olmak…

Sylvia Plath