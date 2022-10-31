T İle Başlayan Bitki İsimleri - T Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

T harfi ile başlayan bitki ismi bulmak biraz zor olsa da bitkiler anlamında bilgisi olan biri için biraz düşünülünce akla gelebilecek bitkiler mevcuttur. Küçük bir araştırma yaparak t harfi ile başlayan bitkileri araştırdık ve listeledik. T harfi ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey yazımızın devamında yer almaktadır.

T Harfi İle Başlayan Hayvan, Eşya ve Bitki İsimleri Nelerdir?

Zorlanılan bir harf olan "T" harfi, isim şehir oyununun bitki kısmında çocukları oldukça zorlayan bir harftir. Hayvan bulunmakta da zorlanılan t harfi ile ilgili en kolay bulunulan konu başlığı eşya olsa da oyunu kazanabilmek için diğerlerinden farklı yazılmamış bir şey kelime olması gerekmektedir. Sırayla bakacak olursak t harfiyle başlayan bitki isimleri şu şekilde verilmiştir:

Turunç Yaprağı

Tarhun

Tarçın Kabuğu

Turp

Tere

Taflan

Tavşan Kulağı

Telgraf Çiçeği

Tesbih Çiçeği

Tütün Çiçeği

Tilki Kuyruğu

T harfi ile başlayan hayvan isimleri ise şunlardır:

Tarantula

Takin

Tamarin

Tangara

Tenrekgiller

Tanuki

Tapaculo

Tapir

Tasmanya Canavarı

Tatarcık

Tavşan

Tavuk

Tavus Kuşu

Tembel Hayvan

Termit

Tekir Balığı

Tırmaşık Balık

Tesbih Böceği

Tırtıl

Tilki

Timsah

Tirsi

Toy

Tukan

Turna gibi daha pek çok hayvan ismi bulunmaktadır.

T harfi ile başlayan eşya isimleri ise şu şekildedir: