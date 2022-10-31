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Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:47 Son Güncelleme: 31.10.2022 10:47

T İle Başlayan Bitki İsimleri - T Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

T İle Başlayan Bitki İsimleri - T Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Küçüklüğümüzün en sevilen oyunlarından olan isim şehir oyunu birçok harf ile istenilen konu ile ilgili kelime bulmamızı isteyen bir oyundur. Oyun alfabedeki tüm harfler bitene kadar devam edebilmektedir. Çocuklar kolay bir şekilde oyunu oynasa da bazı harflerde zorlanabilmektedir. Bu zorlanma genellikle istenilen başlığa uygun kelime bulunamadığından kaynaklanmaktadır. Zorlanılan bu harfler arasında t harfi de yer almaktadır. T harfi ile bitki adı bulmakta zorlanan çoğu kişi t harfi ile ilgili bitki olup olmadığı konusunda tereddüt etmektedir. Fakat tereddüt etmemek gerekir çünkü t ile başlayan bitki ismi bulunmaktadır.

T harfi ile başlayan bitki ismi bulmak biraz zor olsa da bitkiler anlamında bilgisi olan biri için biraz düşünülünce akla gelebilecek bitkiler mevcuttur. Küçük bir araştırma yaparak t harfi ile başlayan bitkileri araştırdık ve listeledik. T harfi ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey yazımızın devamında yer almaktadır.

T Harfi İle Başlayan Hayvan, Eşya ve Bitki İsimleri Nelerdir?

Zorlanılan bir harf olan "T" harfi, isim şehir oyununun bitki kısmında çocukları oldukça zorlayan bir harftir. Hayvan bulunmakta da zorlanılan t harfi ile ilgili en kolay bulunulan konu başlığı eşya olsa da oyunu kazanabilmek için diğerlerinden farklı yazılmamış bir şey kelime olması gerekmektedir. Sırayla bakacak olursak t harfiyle başlayan bitki isimleri şu şekilde verilmiştir:

  • Turunç Yaprağı
  • Tarhun
  • Tarçın Kabuğu
  • Turp
  • Tere
  • Taflan
  • Tavşan Kulağı
  • Telgraf Çiçeği
  • Tesbih Çiçeği
  • Tütün Çiçeği
  • Tilki Kuyruğu

T harfi ile başlayan hayvan isimleri ise şunlardır:

  • Tarantula
  • Takin
  • Tamarin
  • Tangara
  • Tenrekgiller
  • Tanuki
  • Tapaculo
  • Tapir
  • Tasmanya Canavarı
  • Tatarcık
  • Tavşan
  • Tavuk
  • Tavus Kuşu
  • Tembel Hayvan
  • Termit
  • Tekir Balığı
  • Tırmaşık Balık
  • Tesbih Böceği
  • Tırtıl
  • Tilki
  • Timsah
  • Tirsi
  • Toy
  • Tukan
  • Turna gibi daha pek çok hayvan ismi bulunmaktadır.

T harfi ile başlayan eşya isimleri ise şu şekildedir:

  • Tüp
  • Tuvalet Kağıdı
  • Tesbih
  • Tava
  • Tornavida
  • Top
  • Terlik
  • Tablet
  • Tas
  • Tabanca
  • Teleskop
  • Tavla
  • Tabak
  • Telefon
  • Tül Perde
  • Torba
  • Tulum

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