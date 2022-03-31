T İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? T Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

T ile eşya ismi ararken aklımıza sık kullandığımız eşyalardan biri gelebilir. Fakat T harfi ile başlayan birçok eşya ismi vardır. Bu eşya isimlerini teker teker sıraladık. Bu listeyi sizde çoğaltmanız mümkündür.

T İle Eşya

Türkçemizde T harfi ile başlayan pek çok eşya vardır. Bu isimler belki ilk anda aklımıza gelmeyebilir. Aslında bu eşyaların çoğu günlük hayatta kullanılmaktadır. Elbette günlük hayatta kullanılmayan hatta ilk defa duyduğumuz isimlerde olabilir. Gelin bunları inceleyelim.

T İle Başlayan Eşya

T harfi ile eşya ismi bulmak aslında o kadarda zor değil. Sadece ilk anda aklımıza gelmeyebilir. Sıklıkla kullanılan eşyaların listesini araştırarak hazırladık. O eşya isimleri şu şekilde: