T İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? T Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Ülkemizde on yıllardır oynanan isim şehir oyunu özellikle çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir oyundur. Bu oyunu oynarken bazen farklı isimler yazmak isteyebiliriz. Bu yazımızda T ile başlayan hayvan ismi ve o hayvanlar hakkında genel bilgileri sizler için derledik.
T harfi ile birçok hayvan ismi bulunmaktadır. Doğadaki hayvanların isimleri ve özelliklerine hakim olmak kişiyi bir adım öne taşıyacaktır. T harfi ile başlayan hayvan ismi arayışınızı aşağıdaki listemizden sonlandırabilirsiniz.
· Tavşan
En bilinen hayvanlardan olan tavşan, uzun kulakları ve kısa vücuduyla dikkat çekiyor. Tavşanlar, lahana, havuç, turp, taze çimen gibi besinlerle beslenirler.
· Tarantula
Yaklaşık bin türü bulunan örümceklerin en büyüğü olan tarantula, zehirli bir örümcek türüdür ancak, bu zehir insanları öldürecek türden değildir. Tarantulalar, böceklerle beslenirler.
· Tilki
Köpekgiller familyasının bir üyesi olan tilkiler, sevimli yüz şekline sahip ancak bizler için tehlike arz edebilecek bir hayvandır. Tavşan, böcek, kuş, balık, tavuk gibi besinlerle beslenmesinin yanı sıra bitkisel gıdaları da yiyebilirler.
· Tavus Kuşu
Tavus kuşu sülüngiller familyasına mensuptur. Muhteşem renkleri ve güzelliğiyle dikkat çeken ve mavi, yeşil, Kongo türleri bulunan tavus kuşları, dünya korunma birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisine alınmıştır.
· Tamarin
Bir maymun türü olan tamarinler, uzun beyaz bıyıklarıyla ön plana çıkıyor. Son derece hızlı ve çevik hareket etmeleriyle ünlenen tamarin maymunları, çoğunlukla Amazon bölgelerinde yaşamaktadırlar.
· Timsah
Uzun ve büyük ağızlarıyla dikkat çeken timsahlar, sürüngenler familyasında yer almaktadır. Timsahlar, balık, kuş ve yaşadıkları alana gelen memelilerle beslenmektedirler.
· Tazmanya Kaplanı
Tazmanya kurdu olarak da geçen Tazmanya kaplanlarının nesilleri tükenmiştir. Numbat ve Tazmanya canavarı ile akraba olan bu kaplanlar, keseli memeliler sınıfındadır.
· Tibet Sığırı
Bos mutus, Tibet öküzü, hotoz ve yak olarak da bilinen Tibet sığırları, çoğunlukla Moğolistan bölgesinde yaşamaktadırlar. Oldukça fazla ve uzun tüylere sahip Tibet sığırı bu tüyler sayesinde kendisini soğuk havadan korur.
· Ton Balığı
Uskumru ailesine mensup olan ton balığı, insan vücudu için oldukça değerli bir besin kaynağıdır. Ortalama 60 kilo ağırlığa sahip ton balığı, Akdeniz ve tropik okyanuslarda sıklıkla bulunur.
· Taraklı Kertenkele
Parmaklarının kenarlarında bulunan tırtıklı yüzey nedeniyle tırtıklı kertenkele ismini alan kertenkele, kumlu bölgelerde yaşarlar. Gençken üzerinde desen ve çizgilerin yoğunluğu çok olan tırtıklı kertenkeleler, yaşlandıklarında bu desenler yerini siyah beneklere bırakır.
· Tetra
Akvaryumların sevilen balığı tetralar, küçük boyları ve hızlı hareketlerinin sevimliliğiyle dikkat çeker. Tetra balıkları tatlı sularda yaşarlar.
· Turna Kuşu
Yine kendi adını alan turnagiller familyasına ait olan turna kuşu, uzun gaga ve boya sahip olmasının yanı sıra kuyrukları oldukça küçüktür.
· Tahta Kurusu
Genellikle kırmızımsı kahverengine sahip tahta kuruları, memelilerden kan emen bir böcek türüdür. İnsan paraziti olarak da adlandırılan bu böcekler, tüm koşullara dayanıklıdır.
· Termit
Tropik bölgelerde sıklıkla bulunan termitler, özellikle organik yiyeceklere verdikleri zararlarla bilinirler. Işıklı ortamlardan saklanarak yaşadıkları için çoğu zaman fark edilmezler.
· Tesbih Böceği
On dört adet bacağa sahip ve kabuklu bir böcek türü olan tesbih böcekleri, oldukça küçük boyutlar olurlar. Karada ve denizde rahatlıkla yaşayabilirler.
· Tırtıl
Kelebek olacakları zaman bir koza içerisinde yaşayan tırtıllar, genellikle diğer canlılar tarafından kolay kolay fark edilmezler. Beslenme ihtiyacını yapraklarla gideren tırtıllar, kelebek olduklarında önce ıslak kanatlarla çıkarlar. Bir ya da iki saat içerisinde bu kanatları kurur ve uçmaya başlarlar.
· Tukan
Renkli gagalarıyla dikkat çeken Tukan kuşları ağaçlarda yaşarlar. Hepçil olan Tukan kuşları, meyve ile beslenmeyi çok severler.
· Tembel Hayvan
Daima yorgun ve uykusuz olduğu yüzlerinden anlaşılan tembel hayvanlar, günde on sekiz saat uyuyabilirler. Keskin ve uzun pençeleri sayesinde ağaç dallarında asılı kalarak yaşayabilirler.
· Tekir Balığı
Kafalarının altında yer alan uzun bıyığıyla ön plana çıkan tekir balıkları, turuncu, sarı, kırmızı renklere sahiptir. Yuvarlak hatlara sahip tekir balığı, barbunya balığından bu özellikleri ile ayrılır.
· Tapir
Kahverengi, gri ve siyah renklerde olan tapirler, at ve gergedanların yakın akrabasıdır. Tapirler görünümleri itibarıyla domuzlara benzetilirler. Türlerine göre değişkenlik gösterse de genellikle iki metre boya sahiptir.