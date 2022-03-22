T İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? T Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Ülkemizde on yıllardır oynanan isim şehir oyunu özellikle çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir oyundur. Bu oyunu oynarken bazen farklı isimler yazmak isteyebiliriz. Bu yazımızda T ile başlayan hayvan ismi ve o hayvanlar hakkında genel bilgileri sizler için derledik.

T Harfi İle Hayvan İsimleri Nelerdir?

T harfi ile birçok hayvan ismi bulunmaktadır. Doğadaki hayvanların isimleri ve özelliklerine hakim olmak kişiyi bir adım öne taşıyacaktır. T harfi ile başlayan hayvan ismi arayışınızı aşağıdaki listemizden sonlandırabilirsiniz.

· Tavşan

En bilinen hayvanlardan olan tavşan, uzun kulakları ve kısa vücuduyla dikkat çekiyor. Tavşanlar, lahana, havuç, turp, taze çimen gibi besinlerle beslenirler.

· Tarantula

Yaklaşık bin türü bulunan örümceklerin en büyüğü olan tarantula, zehirli bir örümcek türüdür ancak, bu zehir insanları öldürecek türden değildir. Tarantulalar, böceklerle beslenirler.

· Tilki

Köpekgiller familyasının bir üyesi olan tilkiler, sevimli yüz şekline sahip ancak bizler için tehlike arz edebilecek bir hayvandır. Tavşan, böcek, kuş, balık, tavuk gibi besinlerle beslenmesinin yanı sıra bitkisel gıdaları da yiyebilirler.

· Tavus Kuşu

Tavus kuşu sülüngiller familyasına mensuptur. Muhteşem renkleri ve güzelliğiyle dikkat çeken ve mavi, yeşil, Kongo türleri bulunan tavus kuşları, dünya korunma birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisine alınmıştır.

· Tamarin

Bir maymun türü olan tamarinler, uzun beyaz bıyıklarıyla ön plana çıkıyor. Son derece hızlı ve çevik hareket etmeleriyle ünlenen tamarin maymunları, çoğunlukla Amazon bölgelerinde yaşamaktadırlar.

· Timsah

Uzun ve büyük ağızlarıyla dikkat çeken timsahlar, sürüngenler familyasında yer almaktadır. Timsahlar, balık, kuş ve yaşadıkları alana gelen memelilerle beslenmektedirler.

· Tazmanya Kaplanı

Tazmanya kurdu olarak da geçen Tazmanya kaplanlarının nesilleri tükenmiştir. Numbat ve Tazmanya canavarı ile akraba olan bu kaplanlar, keseli memeliler sınıfındadır.

· Tibet Sığırı

Bos mutus, Tibet öküzü, hotoz ve yak olarak da bilinen Tibet sığırları, çoğunlukla Moğolistan bölgesinde yaşamaktadırlar. Oldukça fazla ve uzun tüylere sahip Tibet sığırı bu tüyler sayesinde kendisini soğuk havadan korur.

· Ton Balığı

Uskumru ailesine mensup olan ton balığı, insan vücudu için oldukça değerli bir besin kaynağıdır. Ortalama 60 kilo ağırlığa sahip ton balığı, Akdeniz ve tropik okyanuslarda sıklıkla bulunur.

· Taraklı Kertenkele

Parmaklarının kenarlarında bulunan tırtıklı yüzey nedeniyle tırtıklı kertenkele ismini alan kertenkele, kumlu bölgelerde yaşarlar. Gençken üzerinde desen ve çizgilerin yoğunluğu çok olan tırtıklı kertenkeleler, yaşlandıklarında bu desenler yerini siyah beneklere bırakır.

· Tetra

Akvaryumların sevilen balığı tetralar, küçük boyları ve hızlı hareketlerinin sevimliliğiyle dikkat çeker. Tetra balıkları tatlı sularda yaşarlar.

· Turna Kuşu

Yine kendi adını alan turnagiller familyasına ait olan turna kuşu, uzun gaga ve boya sahip olmasının yanı sıra kuyrukları oldukça küçüktür.

· Tahta Kurusu

Genellikle kırmızımsı kahverengine sahip tahta kuruları, memelilerden kan emen bir böcek türüdür. İnsan paraziti olarak da adlandırılan bu böcekler, tüm koşullara dayanıklıdır.

· Termit

Tropik bölgelerde sıklıkla bulunan termitler, özellikle organik yiyeceklere verdikleri zararlarla bilinirler. Işıklı ortamlardan saklanarak yaşadıkları için çoğu zaman fark edilmezler.

· Tesbih Böceği

On dört adet bacağa sahip ve kabuklu bir böcek türü olan tesbih böcekleri, oldukça küçük boyutlar olurlar. Karada ve denizde rahatlıkla yaşayabilirler.

· Tırtıl

Kelebek olacakları zaman bir koza içerisinde yaşayan tırtıllar, genellikle diğer canlılar tarafından kolay kolay fark edilmezler. Beslenme ihtiyacını yapraklarla gideren tırtıllar, kelebek olduklarında önce ıslak kanatlarla çıkarlar. Bir ya da iki saat içerisinde bu kanatları kurur ve uçmaya başlarlar.

· Tukan

Renkli gagalarıyla dikkat çeken Tukan kuşları ağaçlarda yaşarlar. Hepçil olan Tukan kuşları, meyve ile beslenmeyi çok severler.

· Tembel Hayvan

Daima yorgun ve uykusuz olduğu yüzlerinden anlaşılan tembel hayvanlar, günde on sekiz saat uyuyabilirler. Keskin ve uzun pençeleri sayesinde ağaç dallarında asılı kalarak yaşayabilirler.

· Tekir Balığı

Kafalarının altında yer alan uzun bıyığıyla ön plana çıkan tekir balıkları, turuncu, sarı, kırmızı renklere sahiptir. Yuvarlak hatlara sahip tekir balığı, barbunya balığından bu özellikleri ile ayrılır.

· Tapir

Kahverengi, gri ve siyah renklerde olan tapirler, at ve gergedanların yakın akrabasıdır. Tapirler görünümleri itibarıyla domuzlara benzetilirler. Türlerine göre değişkenlik gösterse de genellikle iki metre boya sahiptir.