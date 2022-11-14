T İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce T Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

T ile başlayan kelimeler ve tek başına t harfi, Türkçe Alfabesinde yer alan harf olup birçok sözcükte de barınan bir harftir. Bizim dilimizle birlikte yabancı dillerde de bu harfi duymak ve 5 harfli kelimeler denk gelmek olağandır. Yani Türkçe ve İngilizce t harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler de literatürde vardır. Eğer ki Türkçe Alfabesi çıkış alınacaksa, t ile başlayan 5 harfli kelimelere odaklanmak gerekmektedir. Türkçe dili dışındaysa da t ile başlayan ingilizce kelimeler için gerekli bilgiler edinilmelidir.

T ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Kelimeler bizler için iletişimi sağlayan birer araçtır. Her sözcüğün ifade ettiği anlam vardır. Aynı zaman da bir sözcüğün birden fazla anlamı da olabilir. Bun yanı sıra bir kelimenin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı da olabilir. Bir kelimenin bu denli çok fazla içeriğinin olması insanların iletişimi için oldukça önemlidir. Kelimenin anlamından ziyade bir şeyi ifade ederken bazen sözcükler 3 heceli, 5 heceli, 8 heceli de olabiliyor. Bu noktada t ile başlayan kelimelere genel bir değinilecektir.

Tasa

Tahrip

Tekin

Taktik

Türkçede T ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?

T ile başlayan kelimeler bütünü özel isimlerini, eşya isimlerini, hayvan isimlerini, yemek isimlerini, bir faaliyeti ifade eden isimleri simgelemektedir. Dolayısıyla tek bir kategoride t ile başlayan 5 harfli kelimelerden bahsetmek yanlış olacaktır. Bir insanın bir gününü ele aldığımızda, her iletişime geçtiğinde kelimelerden yararlandığını görürüz. Çünkü kelimeler bizler için iletişimi sağlayan unsurlardır. T ile başlayan 5 harfli kelimeler içinde bu geçerlidir. T ile başlayan bazı 5 harfli kelimeler şu şekildedir:

Takım

Tavır

Tavla

Tavuk

Taksi

İngilizcede T ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçe dilinde olduğu gibi t harfi, diğer dillerde de vardır. Bu doğrultuda İngilizce dilinde de t harfinin olduğunu söylemek doğru olacaktır. Türk Alfabesinde t harfi 24. sırada yer almaktadır. İngiliz Alfabesinde ise t harfi 20. sırada yer almaktadır. İngilizcede t ile başlayan bazı 5 harfli kelimeler şu şekildedir:

Tızzy, Tazze, Tazza, Towzy, Touzy, Towze, Thymy, Takky, Twıxt, Thuja, Thanx, Tozed, Toxıc, Tızes, Toffy, Tocky, Toaze, Toque, Tacky, Taffy, Teaze, Typey, Thymi, Thyme, Taxed, Tryke