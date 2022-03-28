T İle Başlayan Şehir: Türkiye’de T Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Çocuklarınızda eğlenceli aktivitelerde işinize yaracak olan t ile şehir listemiz öğretici oyunlar için vazgeçilmezler arasında yer alır. Hem aile bağlarınızı güçlendirecek hem de çocuklarınızla daha kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacak listemize bir göz atarak çeşitli oyunlarda kullanabilirsiniz.
Türkiye'de T Harfi ile Başlayan Şehirler ve İl İsimleri
Türkiye'de şehir statüsünde kabul edilen toplam 81 il bulunur. Hepsi farklı bir harfle başlayan bu şehirlerarasında hangileri t ile başlayan şehir isimleridir diye sorgulayacak olursanız karşınıza sadece 4 farklı isim gelecektir. Buna göre karşınıza çıkan t ile şehir isimleri şunlardır:
- Tekirdağ,
- Trabzon,
- Tokat,
- Tunceli.
Farklı bölgelerde konumlanan ve yine farklı nüfus kalabalığı olan bu 4 büyükşehir çocuklarınız için ödev hazırlığında karşınıza çıkabileceği gibi harita üzerinden oyun oynamak içinde kullanılabilir. Eğer sizlerde çocuklarınızın bu tarz öğretici ve eğlenceli oyunlarla eğitim almasına katkı sağlamak istiyorsanız şehirlerin harita üzerindeki konuma ek olarak farklı detaylarını da onlara anlatabilirsiniz.
T ile Başlayan Şehir İsimleri ve Özellikleri
T ile başlayan şehir bazlı incelemede karşınıza çıkan 4 ili genel olarak yakından tanımak isterseniz en önemli detaylara yer verdiğimiz listemize bir göz atabilirsiniz.
- Tekirdağ: İstanbul' a yakınlığıyla bilinen Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nin Trakya kısmında konumlanan bir şehirdir. Kendine has şivesi ve eğlenceli insanlarıyla tanınan Tekirdağ ilimiz sanayi ve tarım bakımından gelişmiş şehirlerin başında gelir. Şehre komşu olan diğer iller İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale'dir. Tekirdağ köftesi ile ünlenmiştir.
- Trabzon: Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlerdendir. Genellikle balıkçılık faaliyetlerinin sık yürütüldüğü şehirde başta hamsi olmak üzere çeşitli balık yemeklerine rastlayabilirsiniz. Mutfak kültürünün gelişmiş olduğu şehir Giresun, Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illeri ile komşudur.
- Tokat: Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat ve Amasya illeri ile komşu olan Tokat, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan şehirlerimizdendir. Daha iç kısımlarda konumlandığı için denize kıyısı yoktur. Tarım faaliyetlerine rastlanan il kebabı, cevizi, yaprağı gibi çeşitli gıdaları ile meşhurdur.
- Tunceli: Doğu Anadolu Bölgesi'nde konumlanan Tunceli 1935 yılında il kabul edilmiştir. Elazığ, Erzincan ve Bingöl ile sınır komşusu olan şehrin dokuma halıları oldukça meşhurdur. Doğal güzellikleri ile adından söz ettiren Tunceli şehrimizde şir, babuko, kömbe, mumbar dolması gibi yöresel lezzetler meşhurdur.