T İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu T İle Biten Kelimeler Listesi

Sonu t ile biten kelimeler denildiğinde karşınıza birçok sözcük çıkar. Alfabemizde 29 harf vardır. Ğ hariç olmak üzere diğer 28 harfle başlayan ve biten binlerce kelime vardır. Sonu t ile biten 4 harfli kelimeler de bunlar arasındadır. Merak edilenler arasında sonu t ile biten 5 harfli kelimeler de vardır. t harfi ile biten sözcükler ve merak ettiğiniz diğer konular için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.



Sonu T İle Biten Kelimeler



Türkçede sonu t harfi ile biten birçok kelime vardır. Bunların bir kısmı 4 harfli kelimelerdir. Söz konusu kelimeler içinden seçilen örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

Dost

Dert

Çift

Yurt

Ümit

Elit

Sert

Mert

Post



Yukarıdaki kelime örneklerini kolay bir şekilde çoğaltmanız mümkündür. Bazı kelimeler ise 5 harflidir ve t harfi ile biter. Bu kelimeler içinden seçilen örnekleri ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.



Armut

Kırat

Bilet

Avrat

Anket

Berat

Kesit

Tibet

Surat



5 harfli kelimeleri de tıpkı 4 harfli kelimelerde olduğu gibi çoğaltabilirsiniz. Bunun yanında 6 ve 7 harfli olup t harfi ile biten kelimeleri de Türkçe sözcükler arasında bulabilirsiniz. Türkçenin dil zenginliği, kelime çeşitliliği anlamında da kendini gösterir. Bu nedenle akıcı ve etkili konuşma ve hitabet kabiliyetinizi Türkçe bilgisi ile geliştirebilirsiniz.