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Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:24 Son Güncelleme: 23.12.2022 16:24

T İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu T İle Biten Kelimeler Listesi

Sonu t ile biten kelimeler zaman zaman merak edilen bir konu olarak karşınıza çıkabilir. Alfabemizde bulunan kelimeler birçok harfle başlayabilir. Sonu t ile biten 4 harfli kelimeler ya da sonu t ile biten 5 harfli kelimeler de bunlar arasındadır ve merak edilenler arasındadır. Türkçenin zengin bir dil olduğu düşünüldüğünde kelime sayısının da fazla olduğunu söyleyebiliriz. t harfi ile biten sözcükler konusunu sizler için yazımızda derledik.

T İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu T İle Biten Kelimeler Listesi

Sonu t ile biten kelimeler denildiğinde karşınıza birçok sözcük çıkar. Alfabemizde 29 harf vardır. Ğ hariç olmak üzere diğer 28 harfle başlayan ve biten binlerce kelime vardır. Sonu t ile biten 4 harfli kelimeler de bunlar arasındadır. Merak edilenler arasında sonu t ile biten 5 harfli kelimeler de vardır. t harfi ile biten sözcükler ve merak ettiğiniz diğer konular için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.


Sonu T İle Biten Kelimeler


Türkçede sonu t harfi ile biten birçok kelime vardır. Bunların bir kısmı 4 harfli kelimelerdir. Söz konusu kelimeler içinden seçilen örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.
Dost
Dert
Çift
Yurt
Ümit
Elit
Sert
Mert
Post


Yukarıdaki kelime örneklerini kolay bir şekilde çoğaltmanız mümkündür. Bazı kelimeler ise 5 harflidir ve t harfi ile biter. Bu kelimeler içinden seçilen örnekleri ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.


Armut
Kırat
Bilet
Avrat
Anket
Berat
Kesit
Tibet
Surat


5 harfli kelimeleri de tıpkı 4 harfli kelimelerde olduğu gibi çoğaltabilirsiniz. Bunun yanında 6 ve 7 harfli olup t harfi ile biten kelimeleri de Türkçe sözcükler arasında bulabilirsiniz. Türkçenin dil zenginliği, kelime çeşitliliği anlamında da kendini gösterir. Bu nedenle akıcı ve etkili konuşma ve hitabet kabiliyetinizi Türkçe bilgisi ile geliştirebilirsiniz.

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