T3 Vakfı bursu için son gün yarın

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'nın 2026 dönemi için başvurular yarın sona eriyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen program kapsamında bu yıl 6 kategoride toplam 5 bin öğrenciye 4 bin ila 7 bin TL arasında burs desteği verilecek. 30 Ekim'de sona erecek başvurularla ilgili detaylara bursiyer.t3vakfi.org adresinden ulaşılabilir.