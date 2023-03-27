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Giriş Tarihi: 27.3.2023 10:52 Son Güncelleme: 27.3.2023 10:52

Ta Ki Nasıl Yazılır? TDK Taki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Ta ki nasıl yazılır sorusu, pek çok kişinin internet üzerinden yanıtını aradığı sorulardan biridir. Günlük hayatta özellikle birleşik yazılan sözcüklerin yazımında çok sık yanlış yapılmaktadır. Ta ki sözcüğü de günümüzde sıklıkla yazımıyla ilgili yanlış yapılan kelimeler arasında yer alır. Peki, ta ki nasıl yazılır? TDK taki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? Merak edilen tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında.

Ta Ki Nasıl Yazılır? TDK Taki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Kelimelerin doğru bir şekilde yazılıp telaffuz edilmesi son derece önemli bir konudur. Yanlış yazılan çoğu sözcükte mana değişmesi yaşanabilmektedir. Bu yüzden kelimelerin doğru yazılışının mutlaka öğrenilmesi gerekir. Ta ki kelimesi de birçok kişinin doğru yazılışını merak ettiği sözcüklerden biridir. Bu yazımızda sizler için ta ki nasıl yazılır, TDK taki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı gibi soruların yanıtlarını derledik.

Ta Ki Nasıl Yazılır?

Türk diline sahip çıkmak ve gerekli özeni göstermek hepimizin görevi olmaktadır. Bu yüzden en başta Türkçemizde bulunan sözcüklerin doğru yazılışını öğrenmemiz gerekmektedir. Son zamanlarda pek çok kişi ta ki kelimesinin yazılışını merak etmekte ve internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Ta ki kelimesini bazı kişiler bitişik yazarken bazıları ise ayrı kullanmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ta ki sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Ta ki – doğru kullanım
  • Taki – yanlış kullanım

TDK Taki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumuna göre ta ki sözcüğü, "sonunda veya yeter ki" anlamlarını taşımaktadır. Türkçemizde çok sayıda sözcük yer aldığından çoğunun yazımı konusunda hata yapılmaktadır. TDK'ya göre ta ki kelimesi ayrı yazılması gereken sözcükler arasında yer almaktadır. Bu sözcüğün taki şeklindeki birleşik kullanımı doğru değildir. Ta ki kelimesinin doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle vermemiz gerekirse:

  • Hayattan soğumuştu, ta ki onu görene kadar.
  • Her şeyden elini eteğini çekmişti, ta ki tekrar âşık olana kadar.

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Ta Ki Nasıl Yazılır? TDK Taki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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