Taassup Ne Demek? Taassup Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük konuşmalarda ilk kez duyulan sözcüklerin manaları ve içeriği çok merak edilmektedir. Taassup sözcüğü de anlamı ve kökeni birçok kişi tarafından araştırılan sözcüklerden biridir. Bu yazımızda sizler için taassup ne demek, taassup ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Konu ile ilgili tüm ayrıntılara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Taassup Ne Demek?

Türkçemizde yabancı dillerden dilimize girmiş olan çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler zaman içerisinde değişime uğrayarak dilimize girmiştir. Taassup sözcüğü de farklı kültürlerden dilimize giren sözcüklerden biridir. Taassup sözcüğü ayrıca dini eserlerde de çok sık geçmektedir. Bu kelimenin kökeni nedir sorusu pek çok kişinin merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Taassup sözcüğünün kökeni Arapçadır. Arapça ˁṣb kökünden gelen "taˁaṣṣub" kelimesinden dilimize aktarılmıştır.

İnsanların araştırdığı bir diğer konu ise taassup nedir konusudur. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün manası şu şekildedir:

Bağnazlık

Taassup kelimesinin sözlük anlamı "bağnazlık" şeklindedir. Herhangi bir düşünceye veya bir fikre gözü kapalı, körü körüne bağlanmak, "bağnazlık" olarak tanımlanmaktadır. Merak edilen bir başka konu ise taassup kelimesinin mutaassıp ile aynı mı konusudur. Taassup sözcüğü bağnazlık manasına gelirken, mutaassıp sözcüğü ise fikrini asla değiştirmeyen, o fikre körü körüne bağlanan kişiler için kullanılan bir ifadedir. Yani herhangi bir konuda taassup eden kişilere mutaassıp denmektedir.

Taassup Olmak Ne Anlama Gelir?

Taassup olmak, "bir fikrin olumlu ya da olumsuz yanlarına aldırış etmeden, konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapmadan körü körüne bağlanmak" manasına gelmektedir. Son zamanlarda taassup ile ilgili merak edilen önemli konulardan biri taassup nasıl yazılır konusudur. Birçok kişi bu sözcüğün yazım stili hakkında araştırma yapmaktadır. Taassup sözcüğünün doğru yazımı yine "taassup" şeklindedir.

Taassup Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimizde yer alan sözcüklerin manalarını doğru bir şekilde öğrenmek gerekir. Taassup sözcüğünün de manasının tam olarak kavranılabilmesi için cümle içinde kullanılması daha uygundur. Taassup kelimesinin içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: