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Giriş Tarihi: 28.2.2025 12:31 Son Güncelleme: 28.2.2025 12:31

Tabanları Yağlamak Deyiminin Anlamı Nedir? Tabanları Yağlamak Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden fazla sözcükten oluşarak bir kavramı, olayı veya durumu en kısa yoldan anlatıp cümleye çekici anlatım özelliği katan, çoğu mecaz anlamlı, kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. Deyim, cümleyi zenginleştirerek anlamı da kuvvetlendirmektedir. Türkçe’de bir hayli deyim ve atasözü bulanmaktadır. Günlük hayatta da bu kalıplaşmış söz öbekleri epey kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılanlar arasında “Tabanları yağlamak” deyimi yer almaktadır. Tabanları yağlamak ne demek, tabanları yağlamak deyiminin anlamı nedir ve cümle içindeki kullanımı gibi sorular hakkında bilgi sahibi olmak günlük hayatta doğru bir kullanım yapılmasını sağlar.

Tabanları Yağlamak Deyiminin Anlamı Nedir? Tabanları Yağlamak Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

"Tabanları yağlamak" deyimi sıklıkla kullanılan deyimlerdendir. Kısacası bulunduğu yerden kaçmak anlamına gelir. Deyimler cümlelere zenginlik katar. Bu sebeple günlük hayatta sık sık bu kalıplaşmış sözcüklerden yararlanılır. Bu durumda sürekli olarak kullanılan deyimlerin anlamları ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekir. Nitekim kimse bir deyimi yanlış anlamda kullanmak istemez. O halde tabanları yağlamak ne demek, tabanları yağlamak deyiminin anlamı nedir ve cümle içindeki kullanımı gibi soruları bilmek fayda sağlar.

Tabanları Yağlamak Deyiminin Anlamı Nedir?

Tabanları yağlamak deyimi iki anlama gelmektedir. İlk anlamı uzak bir yere yayan olarak gitmek için hazırlanmak olup diğer anlamı ise hızlıca koşarak kaçmaktır. Bu sebeple bu deyimin anlamı, kullanıldığı yere göre farklılık gösterir.

Tabanları Yağlamak Deyiminin Anlamı (TDK)

  1. Uzak bir yere yayan gitmeye hazırlanmak.

  2. Hızlıca koşmak, kaçmak.

Tabanları Yağlamak Deyiminin Cümle İçindeki Kullanımı

  • Son arabayı kaçırdık, tabanları yağlasak iyi olacak.
  • Amca, köpekleri görünce tabanları yağladı.
  • Bebek, vazoyu devirince korkudan tabanları yağladı.
  • İşin içinden çıkamayınca çözümü tabanları yağlamakta buldu.

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Tabanları Yağlamak Deyiminin Anlamı Nedir? Tabanları Yağlamak Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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