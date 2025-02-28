Tabanları Yağlamak Deyiminin Anlamı Nedir? Tabanları Yağlamak Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

"Tabanları yağlamak" deyimi sıklıkla kullanılan deyimlerdendir. Kısacası bulunduğu yerden kaçmak anlamına gelir. Deyimler cümlelere zenginlik katar. Bu sebeple günlük hayatta sık sık bu kalıplaşmış sözcüklerden yararlanılır. Bu durumda sürekli olarak kullanılan deyimlerin anlamları ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekir. Nitekim kimse bir deyimi yanlış anlamda kullanmak istemez. O halde tabanları yağlamak ne demek, tabanları yağlamak deyiminin anlamı nedir ve cümle içindeki kullanımı gibi soruları bilmek fayda sağlar.

Tabanları Yağlamak Deyiminin Anlamı Nedir?

Tabanları yağlamak deyimi iki anlama gelmektedir. İlk anlamı uzak bir yere yayan olarak gitmek için hazırlanmak olup diğer anlamı ise hızlıca koşarak kaçmaktır. Bu sebeple bu deyimin anlamı, kullanıldığı yere göre farklılık gösterir.

Tabanları Yağlamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Uzak bir yere yayan gitmeye hazırlanmak. Hızlıca koşmak, kaçmak.

Tabanları Yağlamak Deyiminin Cümle İçindeki Kullanımı