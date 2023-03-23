Tabii Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Tabi Mi?

Tabii nasıl yazılır, tıpkı diğer kelimelerde olduğu gibi Türkçenin doğru kullanımı açısından cevabı önemli bir sorudur. TDK açıklaması ile doğru yazılışı tabi mi, bunun cevabı hayırdır. Çünkü herhangi bir kelimedeki tek bir harfin bile noksan olması, yazım hatası olarak değerlendirilmesi için yeterlidir. Arapça kökenli bir sözcük olan tabiinin doğru yazılışı nasıldır? Ne gibi anlamlara sahiptir?

Tabii Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün Türkçedeki yaygın kullanımı tabidir. Ancak bu doğru değildir ve Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirttiği gibi yazılışı, "Tabii" şeklindedir.

Konuşma dilinde yapılan hatalar günlük hayatta tolere edilen ve üzerinde durulmayan hususlardır. Ancak yazı dilinde böyle bir durum söz konusu bile değildir. Bu yüzden dikkat edilmesi tavsiye edilir.

Bu kelimenin kökeni araştırıldığında, aslında Arapça olduğu ve değişik anlamlarda kullanıldığı görülür. Arapçada, tābi, taba ve tabā olarak ifade edilen bu sözcüğün yazılışları ise تابع ve تبع/تباعة şeklindedir. Anlamlarına bakıldığında, çok yönlü bir sözcük olduğu söylenebilir. TDK'daki verilere göre tabii kelimesinin anlamları arasında şunlar bulunur:

Doğal, doğada kendiliğinden bulunan

Alışılagelmiş, olağan, beklenildiği gibi olan, şaşırtıcı olmayan

Yapmacıklıktan uzak ve doğal davranan

Katkı maddesi olmayan, saf, arı, doğal

Elbette

Tabii Kelimesinin Kullanımına Örnekler

Doğal olan ve meydana gelmesi doğal karşılanan her durumu ifade eden tabii, bu yönüyle kullanım alanı oldukça geniş olan bir sözcüktür. Kesinlik belirten zarflardan olan elbettenin yerine geçebilen bir sözcüktür. Bundan dolayı tabii için aynı zamanda bir zarftır demek de mümkün olabilir. Bu tamamen kullanım amacına ve cümlenin anlamına göre değişir. Tabii zarf görevi gördüğünde, çoğunlukla bağlaç olan - ki ile birlikte kullanılır. Tabii sözcüğünün cümle içinde nasıl yer aldığına ilişkin bazı örnekler şunlardır;

Bu saldırı karşısında kendimi savunmamdan daha tabii ne olabilir?

Ülkemizin tabii kaynakları gün geçtikçe azalıyor.

Tabii ki sen de her suçlu gibi cezanı çekeceksin.