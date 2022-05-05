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Giriş Tarihi: 5.5.2022 14:03 Son Güncelleme: 5.5.2022 14:03

Tabiki Nasıl Yazılır? TDK Tabii Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Tabiki Nasıl Yazılır? TDK Tabii Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günlük konuşma içerisinde tabii ki kelimesini sıklıkla kullanılır. Ancak tabii ki'yi yazarken farklı şekillerde kullanım ile de karşılaşmışızdır. Tabii ki, tabi ki ya da tabiki gibi üç farklı şekilde kelimenin yazımını kullananlar var. Ancak tabii ki kelimesi üç farklı şekilde yazılmamaktadır. Kelimenin tek bir doğru kullanımı vardır. TDK tabii ki kelimesinin doğru yazılışını öğrenebileceğimiz kaynaktır. Peki, TDK'ya göre tabi ki nasıl yazılır? TDK Tabii ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

Genellikle onaylamak anlamında kullandığımız tabii ki kelimesi en sık yanlış yazışan kelimelerin başında gelmektedir. Kelimeyi söyleyiş tarzımız ile yazılışı birebir değildir. Bundan dolayı kelime sıklıkla karıştırılır ve herkes kendi bildiği şekliyle yazar. Ancak tabii ki kelimesinin doğru yazımı bir tanedir. Peki, tabiki nasıl yazılmalı? Tabiki de nasıl yazılır? Tabii ki tek kelimesi 'i' harfi ile yazılır mı? İşte, tabii ki kelimesinin doğru yazımı ile ilgili tüm detaylar...

Tabiki Nasıl Yazılır?

"Tabii" kelimesi TDK'ya göre; doğada olan, doğada bulunan, olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi anlamlarına gelmektedir. Sıkça yazımı karıştırılan bir kelime olan tabii ki doğru yazılışı ise 'tabii ki' şeklindedir.

Tabiki De Nasıl Yazılır?

Bağlaç olan de her zaman ayrı yazılır ek olan de ise birleşik yazılır. Tabiki de kelimesindeki de bağlaçtır ve ayrı yazılır. Ancak kelimenin bütün itibarıyla doğru yazımı ise 'tabii ki de' şeklindedir.

Tabiki Tdk Yazımı

  • Tabii ki (Doğru)
  • Tabiki (Yanlış)

Tabiki Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Tabii ki bugün tiyatroya geleceğim. (Doğru)
  • Masanın üstündeki kalemi almak için tabiki sormana gerek yok. (Yanlış)

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Tabiki Nasıl Yazılır? TDK Tabii Ki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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