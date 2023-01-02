Taç Beyit Nedir? Türk Edebiyatında Taç Beyit Örnekleri Neler, Nasıl Bulunur

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Taç Beyit Nedir?

Taç beyit kavramı edebiyatın önemli konuları arasındadır. Sınavlarda da sıklıkla sorulan bu konu, edebiyat alanına ilgi duyanların mutlaka bilmesi gereken konulardandır.

Kaside genellikle devlet ya da din alanında büyüklükleri ile öne çıkan kişileri övmek için yazılır Kasidenin divan edebiyatında çok önemli bir yeri vardır. Kaside şairleri de kaside perdaz, kaside-gü veya kaside-sera olarak da adlandırılır. Kaside, Türk edebiyatına 13. YY'dan itibaren girmiş olan bir nazım şeklidir. Kaside Araplardan edebiyatımıza girmiştir.

Kaside içerisinde de farklı bölümler vardır. Bunlar, aşağıdaki şekilde isimlendirilir.

Dua

Nesip

Taç beyit

Fahriye

Girizgah

Methiye

Tegazzül

Kaside bölümleri içinde yer alan taç beyit, kaside içinde sanatsal özellik taşıyan en önemli bölümdür. Kasideler kişileri övme maksadıyla yazılır. Kasidelerde şairin isminin yazıldığı bölüm taç beyit olarak isimlendirilir. Divan edebiyatında taç beyitlerin farklı şekilleri olabilir.

Kasideler, din adamlarını, padişahları ya da toplumda saygı görmüş olan kişileri tanıtmak ya da övmek maksadıyla yazılır. Kasideyi yazan şair, yazdığı eserde insanlara kendi kimliğini göstermek ister. Bu maksatla kasidenin son kısmında kendi ismini geçirir. Kasidedeki bu kısım taç beyittir.

Taç Beyit Örnekleri

Taç beyit, divan edebiyatında yaygın olarak kullanılan bir bölümdür. Bu nedenle divan edebiyatı şiirlerinde çok sayıda taç beyit örneği ile karşılaşabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

Fuzuli'nin Gazel'inin son kısmında tipik bir ta beyit örneği bulunur.

"Fuzuli rind-i şeydadır, hemişe halka rüsvadır.

Sorun kim, bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı?"

Ahmet Paşa'nın Gazel isimli eserinde de taç beyit örneği ile karşılaşırsınız. Bu kapsamda aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

"Ahmed çeke cevrüni ve lûtfun göre agyâr

Ey şefkati az şâh-ı cihân yandum elünden"

Taç beyit, bir nevi şiirdeki şairin imzasıdır. Şair bu kısımda insanların kendisini tanımasını ister. Bunun yanında taç beyit, şairin edebi yönünün ve kabiliyetinin ortaya konulması için de özel bir kısımdır. Divan edebiyatında taç beyit kullanımına özellikle dikkat edilir.

