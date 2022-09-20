Tagar Kültürü Özellikleri - Tagar Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Tagar kültürü özellikleri, uzun zamandır ilgi duyulan ve üzerinde çalışılan araştırma konuları arasındadır. Tarih boyunca insanlar üzerinde etkisini gösteren kültür alanları, her daim önemini korumuştur. Tagar kültürü hangi uygarlığa aittir sorusu da araştırmacılara yol gösterici niteliktedir. Tarih araştırmaları arkeolojik sonuç raporları ile bütün halinde incelenmelidir. Tagar kültürü ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.

Tagar Kültürü Nedir?

Tagar kültürü, MÖ 800 ile MÖ 200 yılları arasında yaşayan toplumun kültür özelliklerini yansıtır. Daha çok Güney Sibirya'da yer alan Yukarı Yenisey ve Akaban bölgesinde yaşayan halkın yaşam kültürüdür. Bu bölgede yapılan arkeolojik kazılar da bu bilgiyi doğrular niteliktedir.

Tagarlar ile ilgili yapılan ilk arkeolojik kazı çalışmaları 18. YY'da yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda Tagar kültürünün Minusinsk kurgan kültürünün bir parçası olduğu sonucuna varılmıştır. 1929 yılında ortaya çıkan yeni bulgular değerlendirilerek bu kültüre Tagar adı verilmiştir.

Tagar kültürü bu adı Yenisey Nehri'nde bulunan bir adadan alır. Bu kültürün bozkır kültürü ile bağlantılı olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Bugüne adar yapılan arkeolojik kazılarda binin üzerinde Tagar mezar höyüğü açılmıştır. Bu mezarların önemli bir kısmı Abakan'da yer alan Khakass Ulusal Müzesi'nde sergilenir. Sergilenen eşyalar sadece mezar kalıntıları ile kısıtlı değildir. Yüzlerce petroglif ve bronz eşya da bu müzede tarih meraklılarının görücüsüne çıkmıştır.

Tagar Kültürünün Özellikleri Nedir?

Tagar kültürünün günümüzdeki farklı medeniyetlere ışık tutan önemli kültür özellikleri vardır. Bu kapsamda değinmek istediğimiz hususları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Süsleme, heykelcilik, takı ve çeşitli sanat eserleri, kültürün spesifik özelliklerini yansıtır.

Yapılan kazı çalışmalarında daha çok hançer, ok, saplı ayna, küpe, tarak, kazanlar, tunç kullanılarak yapılan eşyalara rastlanmıştır.

Bulunan eşyalar üzerinde çeşitli hayvan figürleri vardır.

Tagar kültürü üzerine yapılan araştırmalar, 2009 yılında çıkarılan Human Genetics isimli dergide yayınlanmıştır.

Tagar kültürü bölgesinde çıkarılan 12 mezardaki DNA örnekleri incelenmiş olup, DNA'ların Avrasya'da yaygın şekilde bulunan haplogruplara benzediği sonucuna varılmıştır.

DNA örneklerinden yola çıkılarak Tagar kültürüne ait bireylerin açık renkli gözlere sahip, fiziksel olarak Avrupalılara benzediği yönünde sonuç raporu hazırlanmıştır.

Tagar kültürünün hâkim olduğu coğrafyada halen çeşitli arkeolojik kazı çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporda kültürle ilgili çok daha farklı bilgi ve bulgulara ulaşıldığının ortaya çıkacağı değerlendirilir.