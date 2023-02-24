Tahıllar Nelerdir? Tahıl Ürünleri Grubunda Yer Alan Besinler, Çeşitleri ve İsimleri

Tahıllar nelerdir konusu günün her öğünü için önem arz eden konulardandır. 7 tahıl nedir sorusu bu bakımdan özellikle üzerinde durulan detaylar arasında yer alır. Bu nedenle de tahıl grubu olan besinler çeşitleri ve isimleri gibi konulara büyük bir ilgi duyulur. Tahıl ürünleri grubunda yer alan besinler, çeşitleri ve isimleri konusunda en detaylı bilgileri yazımızın devamında sizler için paylaştık.

Tahıllar Nelerdir?

Tahıl grubu içerisinde birçok farklı besin isminden bahsetmek mümkün olabilir. Arpa, mısır, pirinç, buğday en çok bilinen tahıllar arasında yer alır. Bu ürünlerin tohumları da genel olarak tahıl olarak isimlendirilir. Tahıllar dünyada temel besin kaynakları içerisinde en önemliler arasındadır.

Karbonhidrat yoğunlukta olan tahıllar vücudun en çok ihtiyaç duyduğu enerji ve besin kaynakları arasında yer almaktadır. Yüksek derecede karbonhidrat içeren bu besinler aynı zamanda yağ ve protein de içermektedir. Proteinin içerisinde az bulunması uzmanların tahıl tüketiminde genelde protein ağırlıklı besinleri de beraber tüketmek gerektiği üzerinde durur.

Türkiye'nin hemen her bölgesinde en önemli besin kaynakları arasında yer alan tahıllar özellikle ekmek üretiminde önemli bir yere sahiptir. Karışık tam tahıllı unlardan üretilenler yanında sade undan yapılan ekmekler de çok fazla tüketilir.

Tahıllar İsimleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Tahıl içerisinde karbonhidrat, mineral ve vitamin gibi birçok farklı besin ögeleri yer alır. İçerisinde bulunan proteinin kalitesi oldukça düşüktür. Bu nedenle de tahıl tüketirken ekstra protein içeren besinler de tüketmeye dikkat etmek gerekir. Tahıl içerisinde E vitamini ve D vitamini yoğun olarak bulunur. Bunlara ek olarak B1 vitamini de tahıllar içerisinde bulunur. Tahıllarda bulunan lif vücuttaki glikoz salımını da azaltmaktadır. Aynı zamanda kanda bulunan şeker seviyesinin de dengelenmesine yardımcı olur. Uzun bir süre de insanlara tokluk hissi sağlamaktadır. Tahıl tüketirken mutlaka sağlıklı tahıl çeşitlerine yönelmek gerekir. En bilinen tahıllar ve isimleri şu şekildedir:

Tam Tahıllar: Bunlar rüşeym, endosperm ve kepek kısımlarının tam olarak korunduğu tahıllardır. Zengin besin değerlerine sahiptirler. B vitamini, selenyum, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi birçok minerali içerisinde bulundurur.

Rafine Tahıllar: Bunlar ise kepek ve iç tohumun bir kısmını çıkarmak için öğütülmüş olan tahıllardan oluşur. Rafine tahıllar işlenmiş tahıl grubuna girer. Aynı zamanda orijinal tahıl parçaları yanında tahılın endosperm kısımlarını da içeren tahıllardır.

Zenginleştirilmiş Tahıllar: Bu tahıl grubu ise öğütme esnasında kaybedilen B vitamini, demir gibi minerallerin eklenmesi ile yeniden sağlıklı hale getirilen tahıllardır. Tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi B vitaminin türevlerini içerisinde bulundurur.

Tahıl tüketimi de bu çeşitler ve özelliklerine göre şekillenmektedir.

En Sağlıklı Tahıllar Hangileridir?

Tahıl tüketiminde kişilerin mutlaka bilmesi gereken noktalardan birisi de sağlıklı tahıl tüketmektir. Sağlıklı olan tahıl grubu içerisinde şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Darı

Kinoa

Arpa

Bulgur

Amarant

Esmer pirinç

Karabuğday

Yulaf ezmesi

Tam tahıllı çavdar

Tam tahıllı ekmekler

Tam tahıllı makarnalar

Kavuzlu buğday

Gibi birçok farklı tahıl türü bulunur. Bu tahılların kan şekerini dengede tutması tüketilmesinin nedenlerindendir. Aynı zamanda vücudun günlük vitamin ve mineral ihtiyacını da fazlası ile karşılamaktadır.