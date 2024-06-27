Tahir İle Zühre Şiiri Sözleri - Nazım Hikmet Tahir İle Zühre Meselesi Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Nazım Hikmet Ran ya da kendi deyimiyle "mavi gözlü dev", eserlerinde kullandığı dil, anlatım gücü ve duygu yoğunluğu ile Türk edebiyatının en yetkin şairleri arasında hatırı sayılır bir yer bulur. Şiirlerinde daha çok toplumsal ve politik konuları ele almasıyla bilinen şair "Tahir ile Zühre Meselesi" şiirinde bir halk hikayesi üzerinden dünyaya bakışını ve hissettiklerini anlatmıştır. İşte Tahir ile Zühre şiiri sözleri.

Tahir ile Zühre

Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da

Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

Bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte

Yani yürekte.

Mesela bir barikatta dövüşerek

Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken

Mesela denerken damarlarında bir serumu

Ölmek ayıp olur mu?

Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da

Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

Seversin dünyayı doludizgin

Ama o bunun farkında değildir.

Ayrılmak istemezsin dünyadan

Ama o senden ayrılacak.

Yani sen elmayı seviyorsun diye

Elmanın da seni sevmesi şart mı?

Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık

Yahut hiç sevmeseydi

Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden?

Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da

Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

NAZIM HİKMET RAN

Nazım Hikmet Ran'ın "Tahir İle Zühre Meselesi" Şiiri Açıklaması ve İncelemesi

Toplumcu gerçekçi şairlerimizden biri olan Nazım Hikmet Ran'ın usta kaleminden dökülen dizelerin en güzellerinden biri belki de "Tahir ile Zühre Meselesi" şiiridir. Bir halk hikayesini merkeze alan şiir iki insanın birbirine duyduğu sevgiden yola çıkar.

"Tahir İle Zühre Meselesi" Şiiri Teması

Nazım Hikmet'in "Tahir ile Zühre Meselesi" şiiri sevgi ve fedakârlık temaları ile açılır. Şiirin ilk dizelerinde

"Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da

Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

Bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte

Yani yürekte."

diyen şair halk hikayesine göre kavuşamayan ve sevda yüzünden ölen Tahir ve Zühre'nin bu fedakarlıklarını över. Şiirde sevildiğinde karşılık beklenmemesi gerektiği şu sözlerle vurgulanır;

"Seversin dünyayı doludizgin

Ama o bunun farkında değildir.

Ayrılmak istemezsin dünyadan

Ama o senden ayrılacak.

Yani sen elmayı seviyorsun diye

Elmanın da seni sevmesi şart mı?"

Karşılık beklemeden sevmenin insanda hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini de söyler Nazım Hikmet;

"Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık

Yahut hiç sevmeseydi

Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden?"

Nazım Hikmet, bu eserinde aşkın doğasını ve sevginin insan yaşamındaki önemini vurgulamakla kalmaz, karşılıksız da olabileceğini ve sevginin tek taraflı olmasının doğal olduğunu gözler önüne serer. Sevda için, insanın sevdiği her ne olursa olsun bedel ödemenin de övgüsünü yapar.

"Tahir İle Zühre Meselesi" Şiirinin Dili

Nazım Hikmet Ran eserlerinde karmaşık imgeler yerine doğrudan bir anlatımı tercih eder. Aynı zamanda kendine has kurduğu dili günlük bir anlatımla bezediği için her okuyucu onun şiirlerini kolaylıkla kavrayabilir. Şiirde tekrar eden dizeler, ana temanın altını çizer ve sözlerin vuruculuğunu artırır.

"Tahir İle Zühre Meselesi" Şiirinin Biçimi ve Yapısı

Şair "Tahir ile Zühre Meselesi" şiirini serbest ölçüyle yazmıştır. Şiirin yapısı, Nazım Hikmet'in diğer eserlerinde de görüldüğü gibi belirli bir kurala bağlı olmaksızın, özgür bir anlatımı yansıtır. Bu serbest yapı, şairin duygularını ve düşüncelerini daha akıcı ve etkili bir şekilde ifade etmesini sağlar.