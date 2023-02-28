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Giriş Tarihi: 28.2.2023 11:20 Son Güncelleme: 28.2.2023 11:20

Tahrif Ne Demek? Hukukta ve Hadis İlminde Tahrif Etmek Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Tahrif ne demek bunu inceleyelim, Arapçadan dilimize gelen tahrif, harf kelimesinden türetilmiştir. Sözcük anlamları; harflerin yerini değiştirmek, bir yazının anlamını değiştirmek ve kişinin kendi isteği yönde yorumlamasıdır. İslam inancı açısından Tevrat ve İncil indirildiği dönemde din adamları tarafından değiştirilerek tekrar yazılmıştır. Dolayısıyla tahrif kelimesi daha çok bu iki kitap için kullanılır. Bu anlayış beraberinde hadis ilminde tahrif ne demek sorusunu da akla getirmektedir.

Tahrif Ne Demek? Hukukta ve Hadis İlminde Tahrif Etmek Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Tahrif ne demek, dilimize Arapçadan gelmiş ve 'yönelmek, meyletmek, sapmak' anlamlarında gelen harf kelimesinden türemiştir. Tahrif etmek ne anlama gelir diye araştırıldığında kelime anlamı olarak 'kelimeleri değiştirerek bir yazının anlamını bozma, kişinin metni bireysel istekleri doğrultusunda değiştirerek yorumlaması, sözcüğün anlamını benzer anlamlarla değiştirmek' olarak karşımıza çıkmaktadır. Tahrif eş anlamlısı olarak; bozmak, kalem oynatmak, yeniden yazmak ve yorum katmak cümleleri kullanılabilmektedir.

Tahrif Ne Demek?

Tahrif ne demek, metindeki sözcüklerin yerlerini değiştirmek, bulunduğu yerden alıp farklı bir yere koymak veya metnin yorumunu değiştirmek anlamında kullanılmaktadır. Eş ve yakın anlamlısı olarak; değiştirmek, yorumlamak, tadil etmek, dönüştürmek, bozmak, kalem oynatmak, saptırmak ve tağyir etmek sözcükleri kullanılmaktadır.

Hukukta ve Hadis İlminde Tahrif Etmek Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Hukukta ve hadis ilminde tahrif etmek ne anlama gelir sorusu merak edilen konulardan bir tanesidir. Hukukta; bozma, değiştirme ve harflerin yerini değiştirme olarak açıklanmaktadır. Aynı zamanda tahrif kelimesi TCK 205'te belirtilen 'resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme suçu' kapsamında da karşımıza çıkmaktadır. Ehliyet, nüfus cüzdanı, senet gibi resmi belgeler üzerinde yapılan bozma ve değiştirme işlemlerini kapsamaktadır. Hadis ilminde ise benzerliği olan harflerden oluşan sözcüklerin nokta veya harekelerinin değiştirilerek yazılması anlamına gelmektedir. Tahrif kelimesine eş anlamlı olarak; değiştirmek, tadil etmek, dönüştürmek, bozmak, kalem oynatmak, saptırmak, tağyir etmek, yeniden yazmak ve yorum katmak sözcükleri kullanılabilmektedir.

Önceden sadece bir metin yazısını bozmak olarak kullanılan tahrif sözcüğü, Kur'an'la birlikte semavi kitapların bozulması, indirildiği halinden farklılaştırılması anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Kur'an'da bu konudaki ayetlerden birkaçı şöyle sıralanmaktadır;

  • Onlardan bir zümre vardır, aslında Kitap'tan olmayan bir şeyi siz Kitap'tan sanasınız diye, dillerini Kitap'la eğip bükerler. O, Allah katında olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler. (Al-i İmran, 78).
  • Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip-bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler. Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler. (Nisa, 46).
  • Sonunda, verdikleri mîsakı bozdukları için onları lanetledik de kalplerini kaskatı yaptık. Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Öğütlenmek üzere çağrıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. İçlerinden çok azı hariç, sen onlardan hep hainlik görürsün. Bununla birlikte onları affet, ellerini tut. Çünkü Allah güzellik sergileyenleri sever. (Maide, 13).
  • Onlara şöyle denildi: Şu kentte oturun, orada istediğiniz yerden yiyin. 'Affet!' diye yalvarın; kapıdan da secde ederek girin ki, hatalarınızı bağışlayalım. Güzel düşünüp güzel iş yapanlara daha fazlasını da vereceğiz. Onların zulme sapanları, bir sözü, kendilerine söylenenin dışında bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de üzerlerine gökten bir pislik azabı saldık; çünkü zulmediyorlardı. (Araf, 161-2).

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Tahrif Ne Demek? Hukukta ve Hadis İlminde Tahrif Etmek Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?
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