Tahrif Ne Demek? Hukukta ve Hadis İlminde Tahrif Etmek Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Tahrif ne demek, dilimize Arapçadan gelmiş ve 'yönelmek, meyletmek, sapmak' anlamlarında gelen harf kelimesinden türemiştir. Tahrif etmek ne anlama gelir diye araştırıldığında kelime anlamı olarak 'kelimeleri değiştirerek bir yazının anlamını bozma, kişinin metni bireysel istekleri doğrultusunda değiştirerek yorumlaması, sözcüğün anlamını benzer anlamlarla değiştirmek' olarak karşımıza çıkmaktadır. Tahrif eş anlamlısı olarak; bozmak, kalem oynatmak, yeniden yazmak ve yorum katmak cümleleri kullanılabilmektedir.

Tahrif Ne Demek?

Tahrif ne demek, metindeki sözcüklerin yerlerini değiştirmek, bulunduğu yerden alıp farklı bir yere koymak veya metnin yorumunu değiştirmek anlamında kullanılmaktadır. Eş ve yakın anlamlısı olarak; değiştirmek, yorumlamak, tadil etmek, dönüştürmek, bozmak, kalem oynatmak, saptırmak ve tağyir etmek sözcükleri kullanılmaktadır.

Hukukta ve Hadis İlminde Tahrif Etmek Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Hukukta ve hadis ilminde tahrif etmek ne anlama gelir sorusu merak edilen konulardan bir tanesidir. Hukukta; bozma, değiştirme ve harflerin yerini değiştirme olarak açıklanmaktadır. Aynı zamanda tahrif kelimesi TCK 205'te belirtilen 'resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme suçu' kapsamında da karşımıza çıkmaktadır. Ehliyet, nüfus cüzdanı, senet gibi resmi belgeler üzerinde yapılan bozma ve değiştirme işlemlerini kapsamaktadır. Hadis ilminde ise benzerliği olan harflerden oluşan sözcüklerin nokta veya harekelerinin değiştirilerek yazılması anlamına gelmektedir. Tahrif kelimesine eş anlamlı olarak; değiştirmek, tadil etmek, dönüştürmek, bozmak, kalem oynatmak, saptırmak, tağyir etmek, yeniden yazmak ve yorum katmak sözcükleri kullanılabilmektedir.

Önceden sadece bir metin yazısını bozmak olarak kullanılan tahrif sözcüğü, Kur'an'la birlikte semavi kitapların bozulması, indirildiği halinden farklılaştırılması anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Kur'an'da bu konudaki ayetlerden birkaçı şöyle sıralanmaktadır;