Pire ve bit gibi parazit kategorisine giren tahta kurusu, görüntü olarak kahverengi ve hafif yuvarlak bir canlıdır. Çoğu zaman eski eşya ve mobilyalarda gizlenen tahta kurusu oldukça büyük bir dikkat gerektiriyor. Yalnızca eşyalara zarar vermekle kalmayan bu canlı, insanları da ısırabiliyor. Isırdığı zaman ciltte tahriş, kızarıklık ve kaşıntı ortaya çıkabilen tahta kurusu bulunduğu ortamdaki hijyeni de büyük miktarda etkiliyor. Tahta kurusuna karşı önlem alabilmek, bu canlıları yakından tanıyıp korunmak adına tahta kurusu uçar mı, tahta kurusu uçabilir mi, zıplar mı, kanatları var mı sorularının yanıtı büyük bir önem taşıyor.

Tahta Kurusu Uçar Mı, Uçabilir Mi?

Eşya ve mobilyaların arasına gizlenmesiyle bilinen tahta kurusu uçar mı sorusunun cevabı hayır olacaktır. Tahta kurusu uçamaz, vücut yapısı buna elverişli değildir. Bacaklarının güçlü yapısı sayesinde hem hızlı hareket eden hem de beslenme ihtiyacını karşılayan tahta kurusu uçamaz.

Tahta Kurusu Zıplar Mı?

Vücudu uçmaya elverişli olmayan tahta kurusu zıplayamaz da. Vücut yapısı yalnızca hızlı hareket etmeye ve sürünmeye adapte olarak gelişmiştir. Aynı kategoride yer aldığı diğer böceklerden bir farkı da zıplayamamasıdır.

Tahta Kurusunun Kanatları Var Mı?

Bu canlıların vücudu uçmaya elverişli olmadığı gibi, kanatları da yoktur. Sürünerek ve bu sayede çok iyi gizlenerek hayatını devam ettiren tahta kurusu kanatlara sahip değildir.