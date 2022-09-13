Taif Seferi Nedenleri Ve Sonuçları - Taif Yolculuğunun Önemi, Kısaca Özeti, Tarihi ve Önemi

Arap ülkelerinin sıcaklığına inat Taif, kış aylarında iklimi en soğuk yerleşim yeridir. Yazında serin havasıyla Mekke eşrafının tarih boyunca sayfiye şehri özelliğine sahiptir. Verimli toprakları, zengin su kaynakları, Arabistan'ın doğu, batı ve güneyden gelen yollarının kesişme noktasında yer alması Taif şehrini önemli kılmaktaydı. Taifliler müşriklerin yanında yer alarak başta; Uhud ve Hendek savaşları olmak üzere Medine'ye karşı her mücadelede yer aldılar. Hz. Peygamber'e düşmanlık konusunda da en ileride yer aldıkları biliniyordu. Taif Seferi kaçınılmaz olmuştu.

TAİF SEFERİ NEDENLERİ

Hz. Peygamber'in Mekke'nin fethinden sonra Taif yolu üzerindeki Nahle'de bulunan Uzzâ putunu yıktırması,

Taiflilerin kendi putları Lât'ın da başına geleceğini düşünmeleri,

İslamı kabul etmemeleri,

Müslüman olmayan Araplar Taiflilerle iş birliği yapmaları,

Putperestler düzenli bir ordu kurmaları,

Putperestler düzenli ordu ile Müslümanlar üzerine yürümek istemeleri Taif'e sefer düzenlemeye neden olan etkenler arasındadır.

TAİF SEFERİ ÖZETİ

Hz. Muhammed'in amcası ve eşinin ölümünden sonra kendisine yapılan zulüm ve baskılar iyice artmaya başlamıştır. Düşmanca saldırılar vahşet derecesine ulaşınca Hz. Muhammed yanına Zeyd'i alarak Taif şehrine gitti. Taiflilere İslam'ı anlatmak istedi. Onları tevhide davet etti. Taif'in ileri gelenleri ile görüşerek putlardan vazgeçmelerini istedi. Taif halkı peygamberi istemedi ve onu ret ettiler.

Taif Seferi'nin en önemli nedeni Huneyn Harbi'nin devamı olmasıdır. Huneyn Harbi'nden kaçanların hepsi Taif'e sığınmışlardı. Taif bulunduğu mevki bakımından kale niteliği taşıyordu. Taif kuşatıldı ve 10 gün kuşatma altında kaldı. Hattâ Hâlid bin Velîd, kendilerinden dövüşmek için er istediğinde, onlar cevaben:

"Sana karşı duracak kimse kalemizde yok!" diyerek oldukları yerden bir kişi bile dışarıya çıkarmamışlardı. Bunun üzerine Allah Resülü:

"Düşman, tilki gibi inine girmiş bulunuyor. Artık kendi hâllerine bırakılırsa, onlardan bir zarar gelmez!" buyurarak muhasaranın kaldırılması hâlinde herhangi bir zararın olmayacağına işaret ettiler.

TAİF SEFERİ ÖNEMİ

630 yılında gerçekleşen Taif Seferi, şehrin kuşatılması ile sonuç bulmuştur. İslâm tarihinde ilk defa mancınık kullanılmıştır. Taif şehri teslim alınmasa da istenilen hedefe ulaşılmıştır. Taif şehri Müslüman olmuştur.

TAİF SEFERİ SONUÇLARI