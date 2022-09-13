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Giriş Tarihi: 13.9.2022 14:31 Son Güncelleme: 13.9.2022 14:31

Taif Seferi Nedenleri Ve Sonuçları - Taif Yolculuğunun Önemi, Kısaca Özeti, Tarihi ve Önemi

Taif Seferi Nedenleri Ve Sonuçları - Taif Yolculuğunun Önemi, Kısaca Özeti, Tarihi ve Önemi

İslam tarihinde Taif Seferi veya Taif Kuşatması olarak bilinen bu hadise, 630 yılında Huneyn zaferinden sonra gerçekleşmiştir. Müslümanlarca her taraftan kuşatılmış ve şehir kuşatmaya direnerek teslim olmamıştır. Taif şehri, Mekke’nin 120 km doğusunda, Sarat dağları silsilesi içindeki bir platoda, 1630 m. yükseltide yer almaktaydı. Hicaz’ın üç önemli şehrinden biri olan Taif bu konumdan dolayı gözde bir yerdi. Taif Seferi nedenleri ve sonuçları hakkında merak edilenleri hazırladık. İşte Taif Seferi kısaca özeti…

Arap ülkelerinin sıcaklığına inat Taif, kış aylarında iklimi en soğuk yerleşim yeridir. Yazında serin havasıyla Mekke eşrafının tarih boyunca sayfiye şehri özelliğine sahiptir. Verimli toprakları, zengin su kaynakları, Arabistan'ın doğu, batı ve güneyden gelen yollarının kesişme noktasında yer alması Taif şehrini önemli kılmaktaydı. Taifliler müşriklerin yanında yer alarak başta; Uhud ve Hendek savaşları olmak üzere Medine'ye karşı her mücadelede yer aldılar. Hz. Peygamber'e düşmanlık konusunda da en ileride yer aldıkları biliniyordu. Taif Seferi kaçınılmaz olmuştu.

TAİF SEFERİ NEDENLERİ

  • Hz. Peygamber'in Mekke'nin fethinden sonra Taif yolu üzerindeki Nahle'de bulunan Uzzâ putunu yıktırması,
  • Taiflilerin kendi putları Lât'ın da başına geleceğini düşünmeleri,
  • İslamı kabul etmemeleri,
  • Müslüman olmayan Araplar Taiflilerle iş birliği yapmaları,
  • Putperestler düzenli bir ordu kurmaları,
  • Putperestler düzenli ordu ile Müslümanlar üzerine yürümek istemeleri Taif'e sefer düzenlemeye neden olan etkenler arasındadır.

TAİF SEFERİ ÖZETİ

Hz. Muhammed'in amcası ve eşinin ölümünden sonra kendisine yapılan zulüm ve baskılar iyice artmaya başlamıştır. Düşmanca saldırılar vahşet derecesine ulaşınca Hz. Muhammed yanına Zeyd'i alarak Taif şehrine gitti. Taiflilere İslam'ı anlatmak istedi. Onları tevhide davet etti. Taif'in ileri gelenleri ile görüşerek putlardan vazgeçmelerini istedi. Taif halkı peygamberi istemedi ve onu ret ettiler.

Taif Seferi'nin en önemli nedeni Huneyn Harbi'nin devamı olmasıdır. Huneyn Harbi'nden kaçanların hepsi Taif'e sığınmışlardı. Taif bulunduğu mevki bakımından kale niteliği taşıyordu. Taif kuşatıldı ve 10 gün kuşatma altında kaldı. Hattâ Hâlid bin Velîd, kendilerinden dövüşmek için er istediğinde, onlar cevaben:

"Sana karşı duracak kimse kalemizde yok!" diyerek oldukları yerden bir kişi bile dışarıya çıkarmamışlardı. Bunun üzerine Allah Resülü:

"Düşman, tilki gibi inine girmiş bulunuyor. Artık kendi hâllerine bırakılırsa, onlardan bir zarar gelmez!" buyurarak muhasaranın kaldırılması hâlinde herhangi bir zararın olmayacağına işaret ettiler.

TAİF SEFERİ ÖNEMİ

630 yılında gerçekleşen Taif Seferi, şehrin kuşatılması ile sonuç bulmuştur. İslâm tarihinde ilk defa mancınık kullanılmıştır. Taif şehri teslim alınmasa da istenilen hedefe ulaşılmıştır. Taif şehri Müslüman olmuştur.

TAİF SEFERİ SONUÇLARI

  • Müslümanlar Taif şehrini kuşatarak önemli bir gelişme elde etmişlerdir.
  • Muhasara altında olan şehir alınamadığı tarih notlarını geçmiştir.
  • Ertesi yıl şehre giden İslam elçilerinin büyük katkısı olmuştur.
  • Şehre gelen İslam elçileri Taif şehrinin Müslüman olmasında önemli destekleri olmuştur.

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