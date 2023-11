İngilizce, dünya üzerinde en yaygın olarak konuşulan dillerdendir ve zenginliği, tarihsel evrimi ve kültürel çeşitliliği ile bilinir. İngilizcenin karmaşıklığına katkıda bulan önemli unsurlardan biri de düzensiz fiillerdir. "Take" fiili, bu düzensiz fiillerden biridir. ''Take 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - take fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' düzensiz fiiler konusunu öğrenen kişilerin merak ettiği konulardandır.

Take 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

She took the train to the city yesterday. (Dün şehre trenle gitti.) We took a lot of photos during our vacation. (Tatilimiz boyunca çok fotoğraf çektik.) He took my advice and applied for the job. (Benim önerimi aldı ve iş için başvuruda bulundu.)

V3 (Past Participle - Geçmiş Zaman 2. Hali veya Present Perfect Yapıda):

I have already taken my medication for today. (Bugün için ilaçlarımı zaten aldım.) The team had taken all necessary precautions before the storm. (Ekip fırtınadan önce gerekli tüm önlemleri almıştı.) Has she ever taken a cooking class? (Hiç yemek yapma kursuna katıldı mı?)

Take Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

V2 (Past Simple): took

V3 (Past Participle): taken

Okunuşları şu şekildedir:

V2 (took): [tuuk]

[tuuk] V3 (taken): [teykın]

Bu fiilin ikinci hali olan "took," fiilin geçmiş zaman (Past Simple) kullanımlarında yer alır. Örneğin: "She took the bus to work yesterday." (Dün işe otobüsle gitti.) Bu cümlede "took," geçmişte gerçekleşen bir eylemi ifade etmek için kullanılmıştır.

Üçüncü hali olan "taken" ise geçmiş zaman 2. hali (Past Participle) ve present perfect yapılarında yer alır. Örneğin: "I have already taken my keys." (Anahtarlarımı zaten aldım.) Bu cümlede "taken," geçmişte başlayan ancak şu ana kadar devam eden bir eylemi ifade eden present perfect yapıda kullanılmıştır.