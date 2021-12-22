Takısız İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Takısız İsim Tamlaması Örnekleri

İsim tamlaması, Türkçe dil bilgisi konuları arasında yer alır. İsim tamlaması da kendi içerisinde 4'e ayrılır. Alt konularından biri olan takısız isim tamlaması hakkında kişiler araştırma yapmaktadır. İşte takısız isim tamlaması hakkında bilinmesi gereken her şey.

Takısız isim tamlaması nedir?

İsim tamlaması ard arda gelen iki ismin ek alarak oluşturduğu tamlamadır. İsim tamlamasında en az bir tamlayan ve bir tamlanan vardır. Takısız isim tamlamasında ise ne tamlayan ne de tamlanan ek almaz. Ancak takısız isim tamlaması ve sıfat tamlaması karıştırılabilir.

Takısız isim tamlaması ile sıfat tamlamasının farkı ise en çok karıştırılan konuların arasında yer alır. İkisi de ek almadığı için bazı durumlarda bu iki konu yanlış anlaşılabilir. Burada ayrımı tamlayan ile anlayabilirsiniz. Tamlayan tamlananı niteliyor ise bu sıfat tamlamasıdır.

Takısız isim tamlaması nasıl bulunur?

Takısız isim tamlaması konusunu bulmak için hem tamlayanın hem de tamlananın isim olmasına dikkat etmelidir. Eğer tamlayan tamlananı niteliyorsa sıfat tamlaması olacaktır.

Takısız isim tamlaması örnekleri

İsim tamlamasının alt konularından biri olan takısız isim tamlaması ile ilgili cümleler aşağıdaki gibidir:

Ona evlilik yıldönümünde altın kolye aldığım için sevinçten havalara uçtu.

Yukarıdaki cümlede yer alan altın kolye, takısız isim tamlaması olarak kullanılmıştır.

Alman yazar, son yazdığı ülkede acı konusunu hapisolmak bakışıyla bir araya getirdi.

Yukarıdaki cümlede yer alan Alman yazar takısız isim tamlaması olarak kullanılmıştır.

Eve hırsız girdikten sonra tahta kapıyı çelik kapı ile değiştirdiler.

Yukarıdaki cümlede yer alan çelik kapı takısız isim tamlaması olarak kullanılmıştır

Plastik şişe sağlığa ve doğaya zararlı olduğu için daha az kullanılmalıdır.

Yukarıdaki cümlede yer alan Plastik şişe takısız isim tamlaması olarak kullanılmıştır.

Elindeki her şeyi kaybetmişti, antika yüzük dışında bir şeyi kalmamıştı.

Yukarıdaki cümlede yer alan antika yüzük takısız isim tamlaması olarak kullanılmıştır