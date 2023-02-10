Takiyye Ne Demek? Takiyye Ne Anlama Gelir, Diyanete Göre Günah Mı, Caiz Mi?

Takiyye ne demek sorusunu araştırırken ilk önce TDK kaynaklarını inceleyebilirsiniz. Bu terimin temel anlamını öğrendikten sonra takiyyenin derin anlamına inebilirsiniz. Takiyye günah mı veya caiz mi sorusuna da bu araştırmanızda cevap bulabilirsiniz. Takiyye sözcüğünün daha çok takiyye yapmak şeklinde kullanıldığını görebilirsiniz. Takiyye yapmak ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Takiyye Ne Demek?

Takiyye kelimesi esasında Arapça kökenlidir. Söz konusu kelime vikaye sözcüğünden türemiştir. Vikaye de gözetmek, korumak ve sakınmak demektir. Bunun yanında takiyye, dini inancı gizli tutmak anlamına da gelir. Müslümanlar Allah'ın varlığını ve birliğini dili ile ikrar eder ve bunu da kalbi ile tasdik eder. Fakat müslümanın kendisinin ve yakınlarının canı ve malı söz konusu ise bu durumu gizlemesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Özellikle İslamiyetin ilk yıllarında Müslümanlara yönelik çok ciddi baskı yapılmıştır. Bu baskı öyle boyutlara ulaşmıştır ki Müslümanlara zulüm ve işkence söz konusu olmaya başlamıştır. Müşrikler Müslümanları inançlarından dönmeleri için zorlamışlar, onlara işkence yapmışlardır. Bu duruma karşı zorluk yaşayan Müslümanlar takiyye yapmak zorunda kalmışlardır.

Takiyye Yapmak Ne Anlama Gelir?

TDK sözlüğü incelendiğinde takiyyenin 3 farklı anlamı olduğu görülür. Bu anlamların ilki, insanların kendisi ya da yakın çevresini korumak maksatlı hareket etmesidir. İkinci anlam ise kişinin kendini tehlike anında hissetmesi halinde mensup olduğu mezhep ve inancı gizlemesidir. Kelimenin son anlamı ise tehlike arz eden bir durum geçene kadar kalpte olanı gizlemek demektir.

Takiyye yapmak, kişinin kalben inandığı bir şeyi dili ile inkar etmesidir. Takiyyenin günah olup olmadığı da merak edilenlerden biridir. Takiyye yapmak için kişinin can ve mal güvenliğinin tehlikede olması gerekir. Bu durum söz konusu ise takiyye yapılabilir. Aksi durumda ise takiyye caiz değildir. Konu ile ilgili Diyanet kaynaklarında da ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. Konu ile ilgili İslamiyetin ilk yıllarında sahabelerin hal ve hareketlerinin anlatıldığı kitaplar okunabilir. Bu sayede takiyye ile ilgili doğru hal tarzı benimsenebilir.