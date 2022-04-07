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Giriş Tarihi: 7.4.2022 13:35 Son Güncelleme: 7.4.2022 13:35

Takriri Sünnet Nedir? Takrir Kelimesinin Anlamı Ve Takriri Sünnet Örnekleri

Takriri Sünnet Nedir? Takrir Kelimesinin Anlamı Ve Takriri Sünnet Örnekleri

İslam dini kaidelerinin ve düşüncesinin baş kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Kutsal kitap Kur’an’dan sonra peygamber efendimizin hadisleri ve sünnetleri gelir. Hadis ve sünnetler, peygamber efendimiz (sav)' in söylediği sözler, tavsiyeleri ve olaylar karşısındaki tutumudur. Toplamda peygamber efendimizin sünnetleri çatısında toplanan dört çeşit sünnet vardır. Bu sünnet çeşitlerinden takriri sünnet nedir? Takrir kelimesi ne anlama gelir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

İslam aleminde yaşanılan bir durum karşısında gereken tutum hakkında yahut bir soru karşısında Kur'an-ı Kerim'de net bir izah yok ise danışılacak kaynak Hz. Muhammed (sav) Peygamberimizin sünnetleri ve hadisleridir. Sünnetler, peygamber efendimizin olaylar karşısındaki tutumu, davranışları ve alışkanlıklarıdır. Peki, takriri sünnet örnekleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Takriri Sünnet Nedir?

Peygamber efendimizin konuşarak müdahale etmeden, susarak yahut tebessüm ederek onayladığı faaliyetlere takriri sünnet denir. Nasıl ki kutsal kitabımız Kur-an' da haram olarak buyurulmayan şeyin helal olması gibi, peygamber efendimizin de susarak onayladığı ve müdahale etmediği tutum ya da davranışların doğru ve uygun davranışlar olarak kabul edilmesine takriri sünnet denir.

Takriri Sünnet Örnekleri Nelerdir?

Peygamber efendimiz karşılaştığı usulsüz veya uygunsuz herhangi bir tutum karşısında sessiz kalmazdı, eğer ki sessiz kaldığı bir durum varsa o davranışın uygun olduğu gerçeği nettir. Bahsi geçen takriri sünnet örneklerinden bazıları;

  • Sahâbelerin temiz su bulamayıp teyemmüm abdesti almasını gören peygamber efendimiz sessiz kalmış, müdahale etmemiştir.

Buradaki örnekteki takriri sünnet, peygamber efendimizin abdest almaya yeterli temiz su yok ise teyemmüm abdesti alınmasında sakınca görmemesidir.

Takrir Ne Demek?

Takrir kelimesi Arapça kökenli ve karar kelimesinden türemiş bir kelimedir. Onaylamak, kabul etmek anlamına gelir. TDK sözlüklerinde anlatma, yerleştirme ve ders verme anlamına gelir.

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Takriri Sünnet Nedir? Takrir Kelimesinin Anlamı Ve Takriri Sünnet Örnekleri
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