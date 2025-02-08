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Giriş Tarihi: 8.2.2025 11:53 Son Güncelleme: 8.2.2025 11:53

Taksim Hangi Yakada? Taksim Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

İstanbul, Türkiye’nin Marmara Bölgesi içerisinde yer alan bir şehirdir. Ekonomik, sosyokültürel ve tarihi açıdan bakıldığında önce gelen bir şehir olarak da bilinir. İstanbul’un en bilinen özelliklerinden biri de; iki kıtayı birbirine bağlamasıdır. İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar. Bu nedenle pek çok semtin nereye bağlı olduğu tartışma konusu haline gelir. Şehrin en büyük turistlik yerlerinden biri olan Taksim hangi yakada, Taksim Avrupa Yakası’nda mı, Anadolu Yakası’nda mı sorusunun yanıtı bu nedenle önemlidir.

Taksim Hangi Yakada? Taksim Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

İstiklal Caddesi ile ünlü Taksim, her gün pek çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tramvayı, Galata Kulesi'ne inen yolu ile herkesi büyüleyen Taksim'i ziyaret etmek isteyen turistlerin; mutlaka Taksim hangi yakada, Taksim Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakası'nda mı sorularının yanıtlarını bilmesi gerekir.

Taksim Hangi Yakada?

Taksim, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alır. İstanbul'un en ünlü turistik noktalarından biri olan Taksim; mağaza, otel, lokanta, eğlence ve çeşitli kültür alanlarıyla sevilen bir alandır. Cumhuriyet döneminde meydan haline gelmiştir. Popüler Taksim meydanı, İstanbul'un Avrupa yakası içerisinde yer alır. Taksim'in en popüler araçlarından biri, meydanın başlangıcından Tünel'e doğru uzanan nostaljik tramvaydır.

Taksim Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Kültür, eğlence ve büyük bir alışveriş merkezi olarak da bilinen Taksim'de; pek çok mağaza, sinema salonu, sergi salonu, kafe, bar ve sanat atölyesi bulunur. Taksim 7/24 canlı olan bir semt olarak bilinir. Geçmişten günümüze popülerliğini koruyan bu semt, Avrupa Yakası'nda yer alır.

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Taksim Hangi Yakada? Taksim Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?
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