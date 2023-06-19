Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Taksonomi Nedir? Taksonomik Basamaklar Nelerdir, Sınıflandırma Neye Göre Yapılır?
Giriş Tarihi: 19.6.2023 09:55 Son Güncelleme: 19.6.2023 09:55

Taksonomi Nedir? Taksonomik Basamaklar Nelerdir, Sınıflandırma Neye Göre Yapılır?

Biyoloji kaynaklarında taksonomi nedir sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Taksonomi ne demek araştırmasında öncelikle kelimenin kökenine inmeniz gerekir. Taksonomik basamaklar nelerdir şeklinde inceleme yapmanız mantıklı olacaktır. Taksonomik sıralama nasıl olur araştırması ile biyolojide bu sıralamanın ne anlama geldiğini kavrayabilirsiniz. Taksonomik sınıflandırma neye göre olur sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Taksonomi Nedir? Taksonomik Basamaklar Nelerdir, Sınıflandırma Neye Göre Yapılır?

Taksonomi, Yunanca kökenli bir kelimedir. Peki, taksonomi nedir? Taksonomi ne demek araştırması için öncelikle sözlük incelemesi de yapabilirsiniz. Taksonomik basamak terimi de konu içinde karşılaşabileceğiniz bir kelime grubudur. Taksonomik basamaklar nelerdir? Bu sıralamanın yapılması, biyolojide çok sayıda incelemeyi kolaylaştıracaktır. Taksonomik sıralama nasıl olur? Taksonomik sınıflandırma neye göre olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Taksonomi Nedir?

Canlı türlerinin bir düzen içinde sınıflandırılması biyoloji açısından çok önemlidir. Bu sayede canlıların incelenmesi çok daha kolay olur. Canlı türlerinin sınıflandırılmasına taksonomi denir. Sınıflandırma, belli bir önceliğe göre yapılır.

Taksonomi aynı zamanda biyolojinin alt bilimidir. Canlıların sınıflandırılması taksonomi demektir. Yunanca bir kelime olan taksonomi, taksis ve nomos kelimelerinden türemiştir. Canlıların sınıflandırılması esnasında bir kısım prensipler dikkate alınmıştır. Canlılarla ilgili sınıflandırma günümüzde de yapılmaktadır. Taksonomi, kendi içerisinde de aşağıdaki gruplara ayrılır.

  • İmmunotaksonomi
  • Kemotaksonomi
  • Sayısal taksonomi

Taksonomik Sıralama Nasıl Olur?

Taksonomi, canlıların sınıflandırması ile ilgilenen bilim dalına verilen isimdir. Bu sınıflandırmaya göre birbiri ile benzer özellikler sergileyen canlılar aynı grupta yer alır. Canlıların sınıflandırılması, bu canlılarla ilgili incelemelerin daha kolay olmasını sağlar. Yapılan incelemeler ile diğer canlılarla ilgili de bilgi sahibi olunmasında etkilidir. Taksonomik sıralamada piramidin üst tarafına doğru gittikçe canlı çeşitliliği artar. Taksonomik sıralama aşağıdaki gibi yapılır.

  • Tür
  • Cins
  • Familya
  • Takım
  • Sınıf
  • Şube
  • Âlem
  • Üst âlem
  • Yaşam

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksonomi Nedir? Taksonomik Basamaklar Nelerdir, Sınıflandırma Neye Göre Yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA