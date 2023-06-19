Taksonomi Nedir? Taksonomik Basamaklar Nelerdir, Sınıflandırma Neye Göre Yapılır?

Taksonomi, Yunanca kökenli bir kelimedir. Peki, taksonomi nedir? Taksonomi ne demek araştırması için öncelikle sözlük incelemesi de yapabilirsiniz. Taksonomik basamak terimi de konu içinde karşılaşabileceğiniz bir kelime grubudur. Taksonomik basamaklar nelerdir? Bu sıralamanın yapılması, biyolojide çok sayıda incelemeyi kolaylaştıracaktır. Taksonomik sıralama nasıl olur? Taksonomik sınıflandırma neye göre olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Taksonomi Nedir?

Canlı türlerinin bir düzen içinde sınıflandırılması biyoloji açısından çok önemlidir. Bu sayede canlıların incelenmesi çok daha kolay olur. Canlı türlerinin sınıflandırılmasına taksonomi denir. Sınıflandırma, belli bir önceliğe göre yapılır.

Taksonomi aynı zamanda biyolojinin alt bilimidir. Canlıların sınıflandırılması taksonomi demektir. Yunanca bir kelime olan taksonomi, taksis ve nomos kelimelerinden türemiştir. Canlıların sınıflandırılması esnasında bir kısım prensipler dikkate alınmıştır. Canlılarla ilgili sınıflandırma günümüzde de yapılmaktadır. Taksonomi, kendi içerisinde de aşağıdaki gruplara ayrılır.

İmmunotaksonomi

Kemotaksonomi

Sayısal taksonomi

Taksonomik Sıralama Nasıl Olur?

Taksonomi, canlıların sınıflandırması ile ilgilenen bilim dalına verilen isimdir. Bu sınıflandırmaya göre birbiri ile benzer özellikler sergileyen canlılar aynı grupta yer alır. Canlıların sınıflandırılması, bu canlılarla ilgili incelemelerin daha kolay olmasını sağlar. Yapılan incelemeler ile diğer canlılarla ilgili de bilgi sahibi olunmasında etkilidir. Taksonomik sıralamada piramidin üst tarafına doğru gittikçe canlı çeşitliliği artar. Taksonomik sıralama aşağıdaki gibi yapılır.