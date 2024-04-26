Takva Ne Demek, Kur’an’a Göre Takva Anlamı Nedir? Takva Sahibi Kime Denir, Nasıl Olunur?

Takva kelimesi anlamı ve dini önemi açısından merak ediliyor. Takva sahibi, takva bilinci olan kişi gibi tanımlarda yer alan takva sözü birçok kişi tarafından "takva ne demek, takva sahibi ne anlama gelir, tasavvufta takva ne demek" gibi sorularla araştırılıyor. Allah'a en doğru şekilde kulluk etmek ve iyi bir mümin olmak isteyen vatandaşlar Kur'an'a göre takva nedir sorusuna cevap arıyor. İşte konu hakkında en çok merak edilenler…

TAKVA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Dini bir terim olan takva, "Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik" anlamında bir kavramdır. Sözlükte "Korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek" gibi anlamlara gelen "vikaye" sözünden türemiştir. Klasik müfessirler takvâya ve aynı kökten gelen emir kiplerine genellikle, "Allah'tan korkun" anlamını vermiştir. Söz konusu fiilin kökü korku anlamını da içermekle birlikte bu korkunç bir şeyden çekinmeyi değil seven birinin sevdiğinin gönlünü incitmekten çekinmesini, yaratanına karşı saygı ve sorumluluk duyma hassasiyetini ifade eder. Bu bağlamda takvâ karşılığı olarak önerilen "Allah bilinci, Allah'a karşı sorumluluk bilinci" ifadeleri kavramın içeriğine daha uygun görünmektedir. Böyle bir duygu müminleri kötülükten ve günahtan vazgeçirir, iyiliğe ve hayra sevk eder.

TAKVA SAHİBİ NE DEMEK?

Peygamber Efendimiz (SAV) kendisine manevi anlamda en yakın olan kimseleri ifade ettiği hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olursa olsun Allâh'a karşı takvâ sâhibi olan müttakîlerdir." buyurdu.

TAKVA BİLİNCİ NEDİR?

Bu hadis-i şeriften hareketle takva sahibi olan yani muttaki olan kişiler takva üzere yaşayan, Allah'a yakın olan kimselerdir. Takva bilinci taşıyanlar Allah'a sığınmaya ve şüpheli şeylerden kaçınmaya büyük önem verirler. Mubah ve helâl olan dünya nimetlerini ihtiyaçtan fazla tüketmezler. Helâlliği şüpheli olan şeylerden sakınırlar.

KUR'AN'A GÖRE TAKVA NEDİR?

Takva sözü Kur'an-ı Kerim'de 17 yerde geçer. Örneğin: Allah takvâ sahibi olanlarla beraberdir (el-Bakara 2/194; et-Tevbe 9/36, 123); onları korur ve yardım eder; Allah takvâ ehlini sever (Âl-i İmrân 3/76; et-Tevbe 9/4, 7); Allah takvâ ehlinin dostudur (el-Câsiye 45/19). Kur'an'da, "Eğer mümin iseniz Allah'a karşı takvâ sahibi olunuz" buyurularak (el-Mâide 5/11, 57, 88) takvâ ile iman arasındaki ilişkiye işaret edilmiştir. Takvâ sahibi olmak imanın gereğidir. Bütün peygamberler ümmetlerinden takvâ sahibi olmalarını istemiştir. Kur'an takvâ sahibi olan herkes için bir hidayet kitabıdır (el-Bakara 2/2; Âl-i İmrân 3/138; el-Mâide 5/46). Akıl ve vicdan da takvâ sahibi olmayı gerektirir (et-Talâk 65/10). Ayrıca Kur'an'da takva sahibi olanların akıbetlerinin güzel olacağı müjdelenmiştir. İnsanlar içinde en çok takva sahibi olan Hz. Muhammed'dir (s.a.v.) Mümin takva sahibi olmak için çabalar ancak takva sahibi olduğunu iddia etmez.

TAKVANIN MERTEBELERİ

Takvanın üç mertebesi vardır:

Şirkten takva: İman ederek şirkten korunmak. Kişi böylece ebedî cehennemde kalmaktan korunmuş olur.

Masiyetten takva: Büyük günahları işlemekten, küçüklerde de ısrardan sakınmak. Takvanın en yaygın mânâsı budur.

Masivadan takva: Kalbini, Hak'tan alıkoyan her şeyden uzak tutmak