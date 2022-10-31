Takvim-i Vekayi Özellikleri- Takvim-i Vekayi Gazetesi Ne Zaman Çıkarıldı, Kim Çıkardı, Önemi Ne?

Takvim-i Vekayi, Osmanlı Devleti sınırları dahilinde çıkarılan ve özellikleri ile merak edilen bir gazetedir. O dönemde büyük bir yere sahip olan bu gazete, edebiyat ve tarih kitaplarında da sıkça araştırılmıştır. Dönemin resmî gazetesi olarak bilinen Takvim-i Vekayi ne demek, bu gazeteyi kim çıkardı ve neden kapatıldı soruları sıkça karşımıza çıkmıştır. Resmi bir gazete olan Takvim-i Vekayi, derslerde de karşımıza çıkmıştır. Pek çok kişi için merak konusu olan Takvim-i Vekayi gazetesinin önemi de araştırılmıştır. Peki, bir dönem önemli bir yere sahip olan Takvim-i Vekayi gazetesi ne zaman çıkarıldı, kim çıkardı ve önemi ne? Bu soruların yanı sıra Takvim-i Vekayi gazetesinin özellikleri ve daha fazlasına dair detaylar...

Takvim-i Vekayi Önemi

Takvim-i Vekayi gazetesinin önemi merak edilenler arasındadır. Osmanlı Devleti sınırları içinde yayınlanan bu gazete, ilk Osmanlı Türk resmî gazetesidir. Bu açıklama, Takvim-i Vekayi ne demek sorusuna cevap niteliği taşımıştır. 1 Kasım 1831 yılında ilk sayısı çıkan bu gazete aynı zamanda ilk Türkçe gazetemizdir. Ayrıca bu gazete, akademik anlamda yayın yapan uluslararası hakemli bilimsel bir gazetedir.

Takvim-i Vekayi Özellikleri

Osmanlı Devleti'nde önemli bir yere sahip Takvim-i Vekayi gazetesinin özellikleri çeşitlilik göstermiştir. Osmanlı Devleti sınırları içinde ilk kez 11 Kasım 1831'de yayımlanmaya başlayan bu gazete, Türkçenin yanı sıra, Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca ve Rumca baskıları da yayımlanan bir gazetedir. Bu gazetenin bir diğer önemli özelliği ise, resmi ilanlar ve gayriresmi duyurular dışında iç ve dış gelişmelerle ilgili haberlere de yer verilmiştir. Takvim-i Vekayi gazetesi resmi bir gazete olmasından ötürü, makalenin içerikleri devlet görüşleri doğrultusundaydı.

Takvim-i Vekayi Kim Çıkarttı?

Takvim-i Vekayi gazetesi yayın hayatına girmesi doğrultusunda, bu gazeteyi kim çıkarttı sorusu da büyük önem taşımıştır. Bu gazete, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından 1831 yılında Türkçe ve Arapça olarak bastırılmıştır. Bu yayın organı çıkartılmasından itibaren, Mısır'ın Osmanlı'ya karşı bir propaganda aracı olarak meydana çıktığı bilinmektedir. Yayın hayatına başlamasıyla birlikte haftalık olarak çıkartılmış ancak, bu yeterli derecede yapılmamıştır. Fakat gazete, dizgi hatasının neden olduğu yanlışlık sebebiyle, 1878 yılına kadar son sayı olan 2119 sayısı çıktıktan sonra kapatılmıştır. Bu da Takvim-i Vekayi neden kapatıldı sorusuna cevap niteliği taşımıştır.