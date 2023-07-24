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Giriş Tarihi: 24.7.2023 10:35 Son Güncelleme: 24.7.2023 10:35

Talat Tekin Kimdir? Talat Tekin Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları

Talat Tekin kimdir? Eserleri ve kitapları ile Türk Dil Bilimine büyük katkılar sağlamış olan üstatlarımızdan Talat Tekin önemli dil bilimcilerden biridir. Türk dili ve edebiyatla yakından ilgilenenler tarafından sıklıkla araştırılan Talat Tekin kitapları ve makaleleri günümüzde hala derslere konu olan bir yazar olduğu için, Türk dili çalışmalarında adı sıklıkla geçmektedir. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen bireyler için ‘Talat Tekin çalışmaları ve eserleri nelerdir?’ sorusunun yanıtlarına yer verdik.

Talat Tekin Kimdir? Talat Tekin Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları

Edebiyat ve Türk dil bilimi alanları gerek derslerde ve akademik mecrada, gerek sosyal hayatta zengin bir çerçevede ele alınabilecek çalışmalardan oluşmaktadır. Türk dil tarihinde yer edinmiş pek çok önemli çalışmalar arasında Talat Tekin'in de eserleri ve çalışmaları bulunmaktadır. Hal böyle olunca konunun meraklıları Talat Tekin kimdir, eserleri nelerdir sorularını gündeme getirmektedir.

Talat Tekin Kimdir?

Türkoloji alanının önemli isimlerinden Talat Tekin, 16 Temmuz 1927 tarihine Kocaeli şehrinin Tavşancıl köyünde dünyaya gelmiştir. İlköğrenim yıllarını köyünde Tavşancıl İlkokulunda geçiren Talat Tekin ortaokulu ve liseyi İstanbul'da tamamlamıştır. 1945 yılında Haydarpaşa Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 1951 yılında mezun olduktan sonra İzmir, Bitlis ve Trabzon illerinde lise öğretmenliği yapmış ancak çok sürmeden görevinden istifa ederek, Türk Dil Kurumunda dil bilgisi uzmanlığı yapmaya başlamıştır. Akabindeki yıllarda doktora yapmak isteyen Talat Tekin, California Üniversitesine giderek orada Orhon Kitabeleri üzerine bir tez yazmıştır. Doktorasını tamamladıktan sonra Amerika'da bir süre kalmış, İndiana ve California üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğretim üyeliği yapmıştır. 1970'li yıllarda Türkiye'ye dönen Talat Tekin, Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyeliğine başlamış 1976 yılında profesör unvanı almıştır. 1994 yılında profesörlük görevinden emekli olduktan sonra bir süre Yeditepe Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlığı görevini yapmıştır. Ünlü dil bilimci aynı zamanda ünlü Türk rock müziği şarkıcılarından Özlem Tekin'in babasıdır. Talat Tekin 2015 yılında yaşamını sürdürdüğü Bodrum'da rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Talat Tekin Çalışmaları Ve Eserleri Nelerdir?

Usta dilbilimci Talat Tekin başarıyla geçen eğitim ve kariyer hayatı boyunca Türkoloji alanında pek çok makale, çalışma ve incelemeler yapmıştır. Dünya genelinde Türk Dil Bilimi dergilerinde bilimsel makaleleri hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlanmış, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde kitapları derslerde işlenmiştir. Yazdığı kitapların hepsi akademik çalışmalarını ve incelemelerine yer verdiği dil bilimi kitaplarıdır. Bu eserler ise şunlardır;

  • Orhon Türkçesi Grameri / 1968
  • XI. Yüzyıl Türk Şiiri / 1989
  • Japonca ve Altay Dilleri / 1993
  • Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası / 1988
  • Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı / 1997
  • Türkoloji Eleştirileri / 1994
  • Hunların Dili / 1993
  • Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler / 1995
  • Irk Bitig: Eski Uygurca Fal Kitabı / 2004
  • Türk Dilleri / 1995
  • Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk / 2003
  • Türkmence- Türkçe Sözlük / 1995
  • Book of Omens / 1993
  • Makaleler: Çağdaş Türk Dilleri / 2003
  • Makaleler 2: Tarihi Türk Yazı Dilleri / 2003

Akademik çalışmaları ve incelemelerine dair bu kitapların yanı sıra Talat Tekin, toplam 11 dörtlükten oluşan 'Atatürk Gülümsedi' isimli şiirin sahibidir.

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Talat Tekin Kimdir? Talat Tekin Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları
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