Talat Tekin Kimdir? Talat Tekin Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları

Edebiyat ve Türk dil bilimi alanları gerek derslerde ve akademik mecrada, gerek sosyal hayatta zengin bir çerçevede ele alınabilecek çalışmalardan oluşmaktadır. Türk dil tarihinde yer edinmiş pek çok önemli çalışmalar arasında Talat Tekin'in de eserleri ve çalışmaları bulunmaktadır. Hal böyle olunca konunun meraklıları Talat Tekin kimdir, eserleri nelerdir sorularını gündeme getirmektedir.

Talat Tekin Kimdir?

Türkoloji alanının önemli isimlerinden Talat Tekin, 16 Temmuz 1927 tarihine Kocaeli şehrinin Tavşancıl köyünde dünyaya gelmiştir. İlköğrenim yıllarını köyünde Tavşancıl İlkokulunda geçiren Talat Tekin ortaokulu ve liseyi İstanbul'da tamamlamıştır. 1945 yılında Haydarpaşa Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 1951 yılında mezun olduktan sonra İzmir, Bitlis ve Trabzon illerinde lise öğretmenliği yapmış ancak çok sürmeden görevinden istifa ederek, Türk Dil Kurumunda dil bilgisi uzmanlığı yapmaya başlamıştır. Akabindeki yıllarda doktora yapmak isteyen Talat Tekin, California Üniversitesine giderek orada Orhon Kitabeleri üzerine bir tez yazmıştır. Doktorasını tamamladıktan sonra Amerika'da bir süre kalmış, İndiana ve California üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğretim üyeliği yapmıştır. 1970'li yıllarda Türkiye'ye dönen Talat Tekin, Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyeliğine başlamış 1976 yılında profesör unvanı almıştır. 1994 yılında profesörlük görevinden emekli olduktan sonra bir süre Yeditepe Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlığı görevini yapmıştır. Ünlü dil bilimci aynı zamanda ünlü Türk rock müziği şarkıcılarından Özlem Tekin'in babasıdır. Talat Tekin 2015 yılında yaşamını sürdürdüğü Bodrum'da rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Talat Tekin Çalışmaları Ve Eserleri Nelerdir?

Usta dilbilimci Talat Tekin başarıyla geçen eğitim ve kariyer hayatı boyunca Türkoloji alanında pek çok makale, çalışma ve incelemeler yapmıştır. Dünya genelinde Türk Dil Bilimi dergilerinde bilimsel makaleleri hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlanmış, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde kitapları derslerde işlenmiştir. Yazdığı kitapların hepsi akademik çalışmalarını ve incelemelerine yer verdiği dil bilimi kitaplarıdır. Bu eserler ise şunlardır;

Orhon Türkçesi Grameri / 1968

XI. Yüzyıl Türk Şiiri / 1989

Japonca ve Altay Dilleri / 1993

Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası / 1988

Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı / 1997

Türkoloji Eleştirileri / 1994

Hunların Dili / 1993

Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler / 1995

Irk Bitig: Eski Uygurca Fal Kitabı / 2004

Türk Dilleri / 1995

Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk / 2003

Türkmence- Türkçe Sözlük / 1995

Book of Omens / 1993

Makaleler: Çağdaş Türk Dilleri / 2003

Makaleler 2: Tarihi Türk Yazı Dilleri / 2003

Akademik çalışmaları ve incelemelerine dair bu kitapların yanı sıra Talat Tekin, toplam 11 dörtlükten oluşan 'Atatürk Gülümsedi' isimli şiirin sahibidir.