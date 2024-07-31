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Giriş Tarihi: 31.7.2024 10:15 Son Güncelleme: 31.7.2024 10:15

Tales Matematik Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Tales Matematik Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Tales Matematik Müzesi, özellikle öğrencilere ve gençlere yönelik etkileşimli sergiler ve etkinlikler sunmaktadır. Tales Matematik Müzesi diğer müzelerin aksine interaktif bir müze özelliği taşımaktadır. Çocuklara matematiği sevdirmek ve müze ziyareti konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları olan bu müze özellikle ailelerin dikkatini çekmektedir. Tales Matematik Müzesi nerede, nasıl gidilir, Tales Matematik Müzesi giriş ücreti ve yol tarifi gibi sorularının cevapları, merak eden ziyaretçilerini cezbetmektedir.

Tales Matematik Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Tales Matematik Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Aileler hafta sonlarını keyifli hale getirmek hem çocuklarıyla vakit geçirmek hem de onların bilimsel ve bilişsel yönlerini geliştirmek için bu müzeyi tercih etmektedirler. Çocuklar için eğlenceli olan atölyeler seviye seviye farklılık göstermektedir. Herkesin seviyesine uygun olan Tales Matematik Müzesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla ilgili sergileri de bulunmaktadır. Hafta sonunu hem öğrenerek hem de eğlenerek çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen aileler için vazgeçilmez bir yer olan Tales Matematik Müzesi için aileler Tales Matematik Müzesi nerede, Tales Matematik Müzesi'ne nasıl gidilir Tales Matematik Müzesi giriş ücreti ve Tales Matematik Müzesi yol tarifi sorularının yanıtlarını ilgi ile takip eder.

Tales Matematik Müzesi Nerede?

Tales Matematik Müzesi, Aydın'ın Efeler ilçesinde yer almakta olup Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi olarak bilinmektedir. Tales Matematik Müzesi, Türkiye'de matematik biliminin önemini vurgulamak ve matematiği sevdirerek öğretmeyi amaçlayan bir müzedir. Tales Matematik Müzesi, tüm ziyaretçilerin hayal gücünü kullanarak matematik algılarını geliştirmeleri için eğitmeyi amaçlamaktadır. İlkokul için atölye çalışmaları ve matematiksel oyunlar ve yüksek seviye için laboratuvar destekli eğitimleri bulunmaktadır. Bu müze Aydın'ın Efeler ilçesinde yer almaktadır ve toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanabilmektedir.

Tales Matematik Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Tales Matematik Müzesi giriş ücreti aşağıdaki gibidir:

Öğrenciler için: 100 TL
Yetişkinler için: 150 TL

Tales Matematik Müzesi Yol Tarifi Nasıldır?


Tales Matematik Müzesi'ne otobüs ve tren ile ulaşım sağlanmaktadır.

Aşağıdaki toplu taşıma hatları Tales Matematik Müzesi yakınından geçmektedir. Bu toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanabilmektedir.

Otobüs: 11- 20- 402- 404- 405- 7- 401- 5- 103- 106- 3- 102

Tren: B310 - B312

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Tales Matematik Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Tales Matematik Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi
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