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Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:49 Son Güncelleme: 10.4.2023 10:50

Talmud Nedir? Talmud Kimin Kitabı, Hangi Dinin ve Peygamberin?

Talmud nedir sorusu Yahudi kaynaklarından öğrenilebilecek bir husustur. Talmud ne demek konusu Yahudilik eksenli incelenmelidir. Talmud, Yahudilikteki kutsal kitaplardan birinin ismidir. Talmud kimin kitabı ya da hangi peygamber diye de düşünebilirsiniz. Bu kitap da Tevrat gibi Yahudiler tarafından kutsal kabul edilir. Yahudilerin özel önem verdiği bu kitabın kavranmasına özel önem verilir. Talmud bölümleri neler sorusunu sizler için araştırdık.

Talmud Nedir? Talmud Kimin Kitabı, Hangi Dinin ve Peygamberin?

Talmud nedir sorusunu araştırırken sözlüklerden istifade etmeyi de düşünebilirsiniz. Talmud ne demek araştırmasında karşınıza Yahudi kaynaklı eserler çıkacaktır. Talmud kimin kitabı şeklinde de araştırma yaparak konunun ayrıntılarına inebilirsiniz. Talmud hangi peygamber tarafından tebliğ edilmiştir sorusu da aklınıza gelebilir. Talmud bölümleri neler gibi konunun merak edilen ayrıntılarının cevapları yazımızın devamında.

Talmud Nedir?

Geleneksel Yahudi inanışına göre iki tür Tevrat vardır. Vahiy yoluyla indirilen Tevrat, klasik Tevrattır. Sözlü Tevrat ise talmud olarak adlandırılır. Talmud, Yahudi kaynaklarında Gemara ya da Mişna olarak da bilinir.

Talmud toplam 6 bölümden oluşur. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanır.

  • Zaraim: Ziraat hükümleri
  • Moed: Bayramlarla ilgili hükümler
  • Naşim: Evlilik ve boşanma hükümleri
  • Nezikin: Ceza hukuku ve sivil hukuk ile ilgili hükümler
  • Kodaşim: Kurban ve ritüeller
  • Tohorot: Temizlikle ilgili hükümler

Talmud Hangi Peygamber?

Yahudilik Hz. Musa'ya indirilmiş bir dindir. Talmud da doğal olarak Hz. Musa'nın sözlü Tevratıdır. Filistin'deki din bilginleri tarafından aktarılan Talmud, Filistin Talmud'u, Babil'deki bilginler tarafından tebliğ edilen Talmud ise Babil Talmudu ismiyle anılır.

Yahudilik inanışına mensup olan dünya üzerinde tek bir devlet vardır. O da İsrail devletidir. Bunun yanında çeşitli dünya ülkelerinde ve ülkemizde Yahudi inanışına mensup insanlar vardır. Yahudi inanışında kutsal kitaplara hâkimiyet çok önemlidir. Bu nedenle Talmud da okunması gereken bir kaynaktır.

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Talmud Nedir? Talmud Kimin Kitabı, Hangi Dinin ve Peygamberin?
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