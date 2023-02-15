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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:46 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:46

Taltif Ne Demek? Taltif Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Taltif sözcüğü, zaman zaman karşımıza çıkan ve anlamı merak edilen kelimelerden biridir. Taltif ne demek? Taltif sözcüğü genellikle taltif etmek şeklinde kullanılır. Taltif etmek ne anlama gelir? Kelimenin cümle içinde kullanımı, anlamının daha kolay kavranmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda çok sayıda eser içinde taltif kelimesinin geçtiği cümleleri görebilirsiniz. Taltif cümle içinde kullanımı nedir sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Taltif Ne Demek? Taltif Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Taltif ne demek sorusunu araştırmak için TDK sözlüğünden yararlanabilirsiniz. Söz konusu kaynaklarda kelimenin genellikle taltif etmek şeklinde kullanıldığını göreceksiniz. Taltif etmek ne anlama gelir? Taltif kelimesinin daha çok ödül kelimesi ile eşanlamlı şekilde kullanıldığına şahit olacaksınız. Kelimenin cümle içinde kullanımı için yazılan eserlerden istifade edebilirsiniz. Taltif cümle içinde kullanımı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Taltif Ne Demek?

Taltif sözcüğü Arapça kökenlidir. Zaman içerisinde bu kelime Türkçeye geçmiş ve dilimizde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Taltif kelimesinin temel anlamı ödül demektir. Kimi kaynaklarda iltifat, gönlü hoş etmek manasında da kullanıldığı görülür. TDK sözlüğüne baktığınızda ise taltif kelimesinin karşılığının aşağıdaki sözcükler olduğunu görebilirsiniz.

  • İltifat
  • İhsan
  • Övgü
  • Kompliman

Taltif Etmek Ne Anlama Gelir?

Birini taltif etmek, onun hoşuna gidecek sözler söylemek anlamına gelir. Söz konusu kelime aynı zamanda mükâfatlandırma, ödüllendirme anlamlarını da ortaya koyar. Taltif kelimesinin cümle içinde kullanımını gördüğünüzde kelimenin ifade ettiği anlamı daha iyi anlayabilirsiniz.

  • Gökhan Bey, işyerinde yapılan satışları beğendi ve personeli taltif etti.
  • Hatice öğretmen, yaptığı sınavdan en yüksek notu alan öğrencisini taltif etti.
  • Selda, okulda gösterdiği başarıdan dolayı okul yönetimi tarafından taltif ile ödüllendirildi.

Taltif her ne kadar günümüzün yaygın kullanılan bir sözcüğü olmasa da ifade ettiği anlam ödül kelimesinden çok daha derindir. Bu nedenle şiir ve önemli eserlerde bu kelimenin kullanımına özellikle dikkat edilir.

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Taltif Ne Demek? Taltif Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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